IPC: Hungersnød utspiller seg i Gaza

De forutser nå «utbredt død» dersom det ikke tas umiddelbare grep, opplyser de i et varsel som ble sendt ut tirsdag.

The Integrated Food Security Phase Classification (IPC) sier at å slippe inn nødhjelp fra luften ikke vil være tilstrekkelig for å reversere den humanitære katastrofen, og at det kun er umiddelbar og uhindret humanitær tilgang til Gaza som kan sette en stopper for sult og død.

Varselet er ikke en formell erklæring av hungersnød, men advarer om at nylige utviklinger, deriblant Israels blokade, har forverret situasjonen dramatisk.

Samlet har det vært 147 dødsfall relatert til sult på Gazastripen, i henhold til tall fra Gazas helsedepartement. De fleste skal ha dødd i løpet av de siste ukene, og det skal være 88 barn blant de døde.

Tidligere har FN advart om «katastrofal sult» og risiko for hungersnød på Gazastripen. Regjeringen i Israel avviser på sin side at sult er et problem i det palestinske området.

Israel kunngjorde allikevel i helga, etter internasjonalt press for å gjøre noe med den enorme sulten i Gaza, at det vil bli «taktiske pauser» for å slippe inn nødhjelp. Disse begynte søndag.

Israels utenriksminister Gideon Saar sa tirsdag at situasjonen i Gaza er tøff, men at opplysningene om hungersnød er løgn.

(NTB)