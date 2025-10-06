Investor kjøpte tidligere militær fjellhall på Andøya for 500.000 – vil leie ut til Forsvaret

Investor Terje Tinholt kjøpte for få år siden et tidligere militært fjellanlegg på Andøya. Nå vil han leie ut til Forsvaret. På bildet ser vi Andenes by. Foto: Tore Meek / NTB

– Dette er bygg Norge og Forsvaret i dagens situasjon trenger. Folk fra Forsvarsbygg, andre militære etater og trestjerners amerikanske generaler har vært for å se på mulig leie eller kjøp, sier Tinholt til Klassekampen.

Han kjøpte fjellhallen i Skarsteindalen leir for rundt en halv million kroner på tvangssalg i 2022. Leiren, som Forsvaret solgte stykkevis til private for over ti år siden, rommer fem–seks store bygg i tillegg til hallen på 10.000 kvadratmeter.

– For meg var det viktig at den kom på norske hender, ikke russiske eller kinesiske, sier Tinholt, som omtaler seg som «norgespatriot og forsvarsvenn».

Hallanlegget, som kostet én milliard kroner å bygge på 1990-tallet, er utstyrt med kontorer, dusjer, kantine og et omfattende teknisk anlegg. Tinholt har brukt 7–8 millioner kroner på oppgraderinger og ønsker nå å etablere et senter for militære droner og kunstig intelligens i samarbeid med Forsvarsdepartementet og Pentagon.

– Forsvaret må raske på før andre ser mulighetene og kommer først, sier han.

Forsvarsbygg vil ikke kommentere saken direkte, men opplyser at Forsvaret «vil trenge ny eiendomsmasse» de kommende årene, og at det ennå ikke er avgjort om det blir nybygg, leie eller kjøp.

Skarsteindalen leir og fjellanlegg sto ferdig i 1990 for at Luftforsvarets ansatte kunne bo og jobbe litt unna Andenes flystasjon. Man anså flyplassen som bombemål, og da var det viktig at de opptil 900 som jobbet der, bodde trygt omgitt av fjell et lite stykke unna.