Innvandret ufrivillig: – Ingen forstod hvorfor jeg strevde
Russiske Julianna Webers ble utestengt. Nå har hun funnet fellesskap – og hjelper andre innvandrerkvinner.
Julianna Weber kaller seg selv en verdensborger.
FOTO: Privat
Innenriks
Da Julianna Weber kom til Norge fra Russland som tiåring, ble hverdagen i det nye landet krevende. Hun kjente på uro og usikkerhet, og menneskene rundt henne så at hun hadde det tøft.
– Men jeg ble jo ikke forstått. Ingen forstod hvorfor jeg strevde, sier Weber.
Først mange år senere, under et kurs i regi av Bydelsmødre Norge, hørte hun begrepet «postmigrasjonsvansker» for første gang.