Julianna Weber kaller seg selv en verdensborger. FOTO: Privat

Da Julianna Weber kom til Norge fra Russland som tiåring, ble hverdagen i det nye landet krevende. Hun kjente på uro og usikkerhet, og menneskene rundt henne så at hun hadde det tøft.

– Men jeg ble jo ikke forstått. Ingen forstod hvorfor jeg strevde, sier Weber.

Først mange år senere, under et kurs i regi av Bydelsmødre Norge, hørte hun begrepet «postmigrasjonsvansker» for første gang.