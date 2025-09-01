Innvandret ufrivillig: – Ingen forstod hvorfor jeg strevde

Russiske Julianna Webers ble utestengt. Nå har hun funnet fellesskap – og hjelper andre innvandrerkvinner.

Julianna Weber kaller seg selv en verdensborger.

Innenriks

Journalist
Publisert

Da Julianna Weber kom til Norge fra Russland som tiåring, ble hverdagen i det nye landet krevende. Hun kjente på uro og usikkerhet, og menneskene rundt henne så at hun hadde det tøft.

– Men jeg ble jo ikke forstått. Ingen forstod hvorfor jeg strevde, sier Weber.

Først mange år senere, under et kurs i regi av Bydelsmødre Norge, hørte hun begrepet «postmigrasjonsvansker» for første gang.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

postmigrasjonsvansker bydelsmødre norge oslo kommune nyheter integrering innvandring psykisk helse innvandrerkvinner frivillighet arbeidsliv
Powered by Labrador CMS