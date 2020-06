Young Bloods-leder dømt til sju års fengsel

29-åringen er dømt for å ha bestilt to alvorlige voldslovbrudd, skriver TV 2.

Det ene forholdet som mannen nå er dømt for, skjedde i 2012 på Furuset i Oslo, hvor et medlem fra en rivaliserende kriminell gjeng ble skutt i bekkenet med hagle. Den andre hendelsen fant sted i en leilighet på Holmlia i 2015, hvor en mann ble holdt fanget og torturert i to døgn.

29-åringens forsvarer reagerer kraftig på den over 30 sider lange dommen.

– Dommen er ekstremt overfladisk og uverdig en norsk domstol. Den vil selvsagt bli anket, sier advokat Øyvind Bratlien, til TV 2.

29-åringen har sittet varetektsfengslet helt siden har ble pågrepet i Marokko i september 2018 og utlevert til Norge i mai i fjor, skriver Dagbladet. Han nekter straffskyld i saken.