«Ways of Seeing»-kunstnerne etter dommen: – For sent for unnskyldning fra Erna

– Dommen viser at dette var et politisk angrep på kritikere av den sittende regjeringen.

Dette sier Pia Maria Roll, regissør for teaterforestillingen «Ways of Seeing», etter dommen mot Laila Anita Bertheussen.

Bertheussen ble i dag dømt til ett år og åtte måneders fengsel. Hun ble dømt for angrep på demokratiet og funnet skyldig i åtte tilfeller av trusler mot sin samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara, og daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) samt hennes ektemann, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Retten fant det bevist at motivene for de straffbare handlingene var Bertheussens engasjement mot «Ways of Seeing»-forestillingen, het det i opplesningen av dommen i dag. Forestillingen inneholder bl.a. filmopptak gjort utenfor huset til Bertheussen og Wara. Forestillingen ble først satt opp på Black Box Teater i Oslo.

– Tiltalte brukte alle tilgjengelige kanaler for å skape oppmerksomhet om «Ways of Seeing». Intensiteten i Laila Anita Bertheussens engasjement belyser motivet i denne saken, konstaterte dommer Yngvil Thue i opplesningen av dommen.

– Vi er forferdelig lettet. Vi har ikke fått gått gjennom hele dommen ennå, sier Pia Maria Roll i en pause under opplesningen av dommen.

– For meg er dette en lettelse. Dommeren var klar på at motivet for handlingene var «Ways of Seeing»-forestillingen. Det var godt å høre dette uttrykt med juridisk presisjon, sier Hanan Benammar, en av skuespillerne i forestillingen

Flere kommentatorer har bedt statsminister Erna Solberg beklage sine uttalelser om «Ways of Seeing», som kom like før Laila Anita Bertheussen ble pågrepet i mars 2019. Da uttalte statsministeren blant annet at teaterstykket «bidrar til at det er tøffere å være politiker», og at «Ways of Seeing»-kunstnerne «spekulerer på motivasjonen bak truslene» mot Waras hus. Forestillingen «øker belastningen på politikerens familie. Det må de som står bak forestillingen faktisk ta ansvar for og skjønne at de gjør» sa Solberg ifølge VG på pressekonferansen 13. mars 2019.

– Erna Solberg har vært med på et udemokratisk angrep på kritiske stemmer, og bidratt til en aksept for bruk av løgn og konspirasjonsteorier i det norske samfunnet, mener Pia Maria Roll.

Hanan Benammar, på scenen etter «Ways of Seeing»-fremføring på Vega Scene. Foto: Bernt Erik Pedersen

– Jeg vil ikke ha noen unnskyldning fra Erna Solberg. Det er for sent. Jeg håper hun blir stemt ut ved valget i høst. Det norske folk fortjener en bedre leder enn henne, sier Hanan Benammar.

– Dommen viser at dette har vært et politisk angrep på kritikere av den sittende regjeringen, som tidligere beredskapsminister Ingvild Smirnes Tybring Gjedde og tidligere justisminister Tor Mikkel Wara har tatt del i. Tor Mikkel Wara har løyet i retten om oss og om innholdet i «Ways of Seeing», uttaler Pia Maria Roll.

– Det er bra at dommen understreker forbindelsene mellom Bertheussen og Fremskrittspartiet, dommen viser at dette er en politisk motivert forbrytelse mot ytringsfriheten og demokratiet, sier Hanan Benammar.

Tor Mikkel Wara og Ingvild Smirnes Tybring Gjedde er oversendt uttalelsene fra Ways of Seeing-kunstnerne gjennom sine advokater. Tor Mikkel Wara ønsker ikke å kommentere dommen i dag, svarer hans advokat Ellen Holager Andenæs.

Statsministerens kontor er forelagt uttalelsene fra Pia Maria Roll.

