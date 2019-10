Det er avisa Klassekampen som har gått gjennom grunnlaget for anbudsprosessen der Vy tapte for svenske SJ i sommer. I juni undertegnet SJ Norge avtalen om at selskapet fra neste sommer skal kjøre togene på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen og Saltenpendelen

Avtalen gjelder fra juni 2020 og ut 2030.

I anbudsprosessen talte pris 50 prosent, kvalitet 45 prosent og oppdragsforståelse 5 prosent, skriver avisa. Men de fire vurderingstemaer som omhandlet rutetilbudet talte bare 1,8 prosent av det totale grunnlaget. Målt mot tilbudet som Vy la fram i anbudskonkurransen ville den norske leverandøren levere 15 prosent flere togtimer, kjøre 12 prosent flere togkilometer og 10 prosent flere passasjerkilometer enn SJ.

Leder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund sier tallene viser at kvalitet ikke var det viktigste når anbudet ble tildelt. Han sier rutetilbudet er det mest vesentlige og at det omfattes av antall tog, frekvens og kapasitet.

Kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet svarer at kvalitet omfatter antall togavganger, men også ting som fornøyde kunder, punktlighet og tiltak ved avvik.

– Begge tilbudene innebærer en betydelig tilbudsforbedring for de reisende, På pris var SJ Norge klart best, skriver Horrisland til Klassekampen.