Rett før jul kunne Dagsavisen fortelle at Jernbanedirektoratet ville vurdere om Go-Aheads mangel på en app for kjøp av billetter, kunne være i strid med avtalen som er inngått med togselskapet om passasjertrafikk på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

– Håper på vårparten

Nå opplyser kommunikasjonssjef Svein Horrisland at «Jernbanedirektoratet følger ikke opp noen konkret sak om avtalebrudd for Trafikkpakke 1». Endringer er nemlig på gang i Go-Ahead.

– Vi kan bekrefte at Go-Ahead arbeider med en app som blir tilgjengelig for kundene i løpet av første halvår 2020, sier Horrisland.

Da Dagsavisen snakket med administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead i desember, sa hun at «vår egen app vil vi komme tilbake til». Nå er hun langt mer konkret.

– Vi har over tid jobbet med utviklingen av vår egen app og håper at denne er klar på vårparten, skriver hun i en epost til Dagsavisen.

– Flertallet gjennom Vy

For Vy er Vy-appen sentral i salget av billetter.

– Vy-appen har tre millioner nedlastinger og selger for 210 millioner kroner i måneden. 95.000 kunder bruker appen daglig, og vi selger 980.000 enkeltbilletter og 50.000 periodebilletter i appen, fortalte kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage til Dagsavisen i desember.

Hun kunne også fortelle at Vy får et vederlag fra Go-Ahead for at konkurrenten får selge sine egne billetter gjennom Vys app. Hvor mye penger det er snakk om, ville ikke Schage si noe om. Det er ingen tvil om at denne avtalen har vært og fortsatt er av meget stor betydning for Go-Ahead.

– Flertallet av våre billetter selges gjennom Vys digitale kanaler, forteller Elgin.

– Resterende kjøpes via vårt eget nettsted go-aheadnordic.no, Entur eller via vårt kundesenter.

– Tilfredsstillende salg

– Hvordan har billettsalget vært så langt?

– Billettsalget har vært tilfredsstillende så langt og vi gleder oss over at mange velger å reise med Sørtoget, svarer Elgin.

– Hvor høy fyllingsgrad har dere på avgangene deres?

– Fyllingsgraden gjennom julen var høy, og som forventet lavere i januar.

Go-Ahead har tidligere opplyst til Dagsavisen at deres mål er en årlig vekst i passasjertallene på hele 6 prosent.

– Er passasjertallene i tråd med de ambisjonene Go-Ahead har når det gjelder passasjervekst?

– Billettsalget har vært tilfredsstillende så langt og vi gleder oss over at mange velger å reise med Sørtoget. Så jobber vi for at enda flere velger tog framfor bil og fly i årene framover, svarer Elgin.