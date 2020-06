– Akkurat nå er 85 prosent av passasjerene våre borte. Vi har ikke nok kundegrunnlag til å kjøre alle avganger, og derfor har vi innstilt nattogene, bekrefter kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage til NRK.

For lite kundegrunnlag

Ifølge Vy vil nattogene bli satt opp igjen så snart selskapet mener kundegrunnlaget er tilstrekkelig, forutsatt at smittesituasjonen er under kontroll.

Vy begrunner videre avgjørelsen med at det om bord på nattogene er flere kontaktflater og dermed vanskeligere å overholde smitteverntiltakene. I tillegg er det krav om mer rengjøring i togene.

Beslutningen er tatt i samarbeid med Jernbanedirektoratet.

Frykter mange tar fly

Natur og Ungdom er ikke begeistret for avgjørelsen.

– I år blir det norgesferie på de fleste. Derfor er vi helt avhengig av at togene går for å kunne velge den mest miljøvennlige reisemåten. Det er veldig leit at kapasiteten på togene blir begrenset såpass mye som det legges opp til nå, sier Matilde Løvvik, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Hun frykter at resultatet kan bli at mange som gjerne skulle tatt toget, blir hjemme, eller i verste fall reiser med fly.

Go Ahead, som driver Sørlandsbanen, og Statens Järnvägar (SJ) har startet opp igjen nattogene, men i sommer skal SJ kun kjøre nattog i helgene på Dovrebanen.

