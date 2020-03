Virke: Nærmere 100.000 arbeidsplasser er stengt

Arbeidsgiverorganisasjonen krever nå drastiske tiltak for å ivareta den private handels- og tjenestenæringen som utgjør 49 prosent av landets sysselsetting.

– Dette er en krise som har medført akutt pengemangel i bedriftene. Det er ikke nok å bare kutte i utgiftene når inntektene har stoppet over natten, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

Virke tar til orde for en kompensasjonsordning for bedriftene som nå opplever økonomiske vanskeligheter.

– Myndighetene i USA og Tyskland har iverksatt enorme krisepakker. Nå må norske myndigheter følge opp. Det hjelper ikke å skyte med luftgevær, vi må fram med bazookaen, fortsetter Kristiansen.

Tidligere lørdag opplyste organisasjonen at unormalt mange ansatte er sykmeldt for tiden. På den bakgrunn ønsker Virke at Nav betaler sykepenger de to første ukene den ansatte er syk.