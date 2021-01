Virke: 400.000 arbeidstakere rammet av nedstengning

Regjeringen utvidet søndag området som er underlagt skjerpede tiltak til å inkludere ytterligere 15 kommuner. Blant annet blir kjøpesentre stengt.

Les også: Over 24.000 arbeidsledige i Oslo: Her er ti tips til jobbsøkere (+)

Hovedorganisasjonen Virke sier de har forståelse for beslutningen for å slå ned smitte.

– Det er krevende å bli stengt med noen timers varsel. Over 400.000 arbeidstakere jobber i virksomheter i handels- og tjenestenæringen som blir berørt av disse tiltakene, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

– For å berge arbeidsplasser og verdiskaping er det avgjørende å raskt redusere virksomheters ansvar for permitteringsperioden til to dager og sørge for dekning utover faste uunngåelige kostnader i kompensasjonsordningen, sier han.