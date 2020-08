Fellesferien er over, og fra og med neste uke er flere tilbake på jobb og studier. Rådet om å holde én meters avstand antas å ha varighet ut 2020, ifølge Helsedirektoratets anbefaling. Likevel ble Helsedirektoratets anbefaling om én meters avstand på kollektivtransport endret 7.juli, til at avstanden kan fravikes på kortere reiser på gult nivå.

– For kollektivreiser av kort varighet, for eksempel under en time, kan den generelle anbefalingen om én meters avstand fravikes så fremt de andre tiltakene følges, skriver fagdirektør Karin Straume i Helsedirektoratet i en mail til Dagsavisen.

Bekymret

Helsebyråd Robert Steen sier til Dagsavisen at han er bekymret for om folk vil kunne opprettholde én meters avstand nå som arbeidslivet og studiene starter igjen.

– Vi ber derfor Helsedirektoratet vurdere hva man kan gjøre for kollektivreiser dersom man ikke klare å holde en avstand på en meter. Burde man for eksempel anbefalt munnbind? skriver han i en mail til Dagsavisen.

Til dette svarer Straume at Helsedirektoratet jobber med dette sammen med Folkehelseinstituttet (FHI), og at det vil komme nye vurderinger i nær framtid.

Forrige uke skrev Aftenposten at FHI skal ha ferdig en vurdering om bruk av munnbind i befolkningen innen 14. august. Da kan det komme anbefalinger om bruk av munnbind på kollektive transportmidler.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV2 onsdag at det om få dager vil komme nye råd for blant annet munnbind og reiser med kollektivtransport.

Helsebyråd Robert Steen er bekymret for at nordmenn ikke skal klare å opprettholde enmetersregelen når hverdagen begynner igjen. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB Scanpix.

Passasjerer står tett

Kollektivtrafikken har hatt sommerruter siden 4. juli. Det innebærer en reduksjon i tilbudet, primært i rushtiden ved at enkelte rushlinjer opphører og noen linjer kjører med litt lavere frekvens. Fra 10. august går Ruter tilbake til ordinært rutetilbud, og alle avganger kjøres. Nå som mange avslutter ferien og skal tilbake på jobb, skole og studier, vil Ruter minne om at de fremdeles ikke er i en normalsituasjon for kollektivtrafikken.

– Retningslinjene som har vært i sommer er for øyeblikket uendret og gjelder fremdeles, skriver Cathrine Myhren, pressevakt i Ruter, i en mail til Dagsavisen.

Myhren skriver at det fremdeles er viktig å spre seg godt og bruke hele transportmiddelet når man går om bord.

– Hvis det er fullt ber vi om at man går av og venter på neste avgang, eller finner en alternativ reisemåte.

Kollektivselskapene har erfaring med at det tidligere var et problem at passasjerene ble stående tett når seter var blokkert.

– Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderte at der det er trangt om plassen, er det mindre smittefare forbundet med å sitte ved siden av hverandre enn å stå tett, skriver Straume i Helsedirektoratet.

Den enkeltes ansvar

Ifølge Ruter er det fortsatt begrensninger på antall ståplasser, og kapasiteten om bord er fremdeles redusert. Renholdet skal være styrket, men de minner om at det likevel er viktig at alle følger FHIs rutiner for hånd- og hostehygiene.

– Har bussjåfør eller eventuelt andre oversikt over hvor mange passasjerer som er med?

– Fører og mannskap kan gjøre passasjerene oppmerksomme på at det er fullt om bord, og henvise til neste avgang. Utover dette er det den enkeltes ansvar å vise hensyn og holde avstand, svarer Myhren.

Hun legger til at Ruter tolker og følger råd og anbefalinger fra myndighetene, og vil forløpende fortsette med tiltak og justere tiltak ut i fra situasjonen vi til en hver tid står i.

– Vi kjører med alt tilgjengelig materiell, men kapasiteten er begrenset. Sammen med førerne og alle ansatte i kollektivtrafikken gjør vi alt vi kan for å begrense smitten og forsinke utbruddene av koronaviruset. Våre fremste råd nå er: Hold avstand, vis hensyn til de rundt deg og ikke reis med mindre du må, skriver Myhren.

Hjemmekontor ut august

Helsedirektoratets vurdering for hjemmekontor lokalt er at det bør benyttes der virksomheten kan opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger. Lokale og nasjonale helsemyndigheter vurderer at det er behov for tiltak som reduserer kontakt med andre mennesker, for å unngå trengsel på offentlige steder og i kollektivtrafikken.

Dersom mange kommer tilbake til kontor og campus til høsten, vil transportmidlene kunne fylles raskere.

Fram til nå har Oslo kommunes råd vært at de som har mulighet til å ha hjemmekontor, fortsetter med det ut august. Dette for å sikre at de som må bruke kollektivtransport for å komme seg til kontor, kan gjøre det innenfor forsvarlig smittevern.

– Det vil bli gjort nye vurderinger av hjemmekontor nå over sommeren, og vi må komme tilbake til hva som blir rådene i Oslo, skriver pressekontakt for byrådslederens kontor, Hanne Gjørtz i en mail til Dagsavisen.

Slik skal du forholde deg på buss, trikk og bane:

Unngå kontakt nærmere enn 1 meter, ansikt til ansikt.

Bruk setene framfor å stå. Alle setene er tilgjengelig, unntatt ved fører.

Hold avstand, vis hensyn.

Ikke reis hvis du ikke må, ta sykkelen fatt eller gå.

Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med kollektivtrafikken.

Reis utenom rushtid hvis du kan.

Kilde: Ruter