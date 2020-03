– Nå kan Posten bli mer aktuell enn noensinne, som tjenesteyter på andre områder, for eksempel ved henting og bringing av mat og medisiner til husstander i karantene, eller for utsatte mennesker som ikke vil ta risikoen med butikkbesøk, sier Nævra til Dagsavisen.

Han vil nå be statsminister Erna Solberg (H) vurdere å gi Posten nye oppgaver ut i fra beredskapshensyn i den krisesituasjonen hele Norge befinner seg i.

– Husk at Postens bud er over hele landet, og kommer innom eller kjører forbi alle husstander nesten daglig. Her ligger et stort tjenestepotensial, påpeker Nævra.

Ønsket utvalg

Dette er ikke første gang SV ønsker å gi Posten nye oppgaver.

– SV har tidligere fremmet et forslag om nettopp å gi Postens bud nye oppgaver, siden de er utsatt for stadig nedskjæringer gjennom færre ombringingsdager som følge av ny postlov, forteller Nævra.

Dette skjedde i januar i fjor. SV foreslo da at det skulle nedsettes et offentlig utvalg som skulle se på mulighetene for å gi Posten Norge AS andre oppgaver enn tradisjonell postombæring, både for å øke servicenivået til mange husstander, særlig i distriktene, og for å sikre økte inntekter til Posten.

«Utredningen skal være tydelig avgrenset mot offentlige velferdstjenester, og ikke se på oppgaver som autorisert helsepersonell utfører i dag», heter det blant annet i forslaget.

Vanlig i andre land

SV viste også til erfaringene andre europeiske land allerede har gjort seg.

«Særlig Frankrike og Finland har kommet langt i å teste ut og innføre ordninger med tilbud om sosiale tjenester, helsetjenester, bud- og handletjenester i tillegg til de tradisjonelle posttjenestene. Postvesenet i Nederland, Sveits og Tyrkia har liknende tjenester.»

I disse landene kan de nasjonale posttjenestene blant annet tilby følgende, ifølge SV: Utlevering av medisiner fra apotek, leveranser av mat- og måltidsbokser og andre matprodukter sju dager i uka, henting og levering av bøker og filmer fra bibliotek og mediatek og avlesing av strøm- og gassmålere.

Forslaget som SV fremmet i fjor fikk ikke flertall på Stortinget.

– Nå har vi imidlertid en helt, ny og akutt situasjon, påpeker Nævra.