Viken Høyre sier ja til oljeutredning i nord og nei til å flytte iskanten sørover

Oslo Høyre ertet på seg partiets fylkeslag i nord da de tidligere i år, som første Høyre-lag, vedtok å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot konsekvensutredning for mulig oljeutvinning.

Flere andre fylkeslag skal ta stilling til det samme i helgen. Først ut var Viken Høyre, der forslaget om vern ble fremmet fra en enkeltrepresentant. Det fikk imidlertid bare noen få stemmer, opplyser Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre og stortingsrepresentant fra Viken, til NTB.

– Det ble et klart nei fra Viken, og det er helt i tråd med Høyres politikk. Vi ønsker å ha kunnskap og ha et kunnskapsgrunnlag. Derfor ønsker vi å konsekvensutrede disse områdene. Men det betyr ikke det samme som at vi kommer til å bygge ut der, sier Helleland.

Iskanten

Fylkeslaget stemte også ned et forslag fra flertallet i redaksjonskomiteen om å flytte iskanten sørover.

– Ikke fordi vi ikke skal ha et våkent blikk til utbyggingen i nord, der skal miljøhensyn veie veldig tungt, men å fastslå at man skal flytte iskanten sørover uten å ha det faglige grunnlaget, det sa årsmøtet i Viken Høyre nei til, sier Helleland.

Spørsmålet om vern av havområdene i Lofoten, Vesterålen og Senja skal også opp til diskusjon på årsmøtene hos Vestfold og Telemark Høyre, samt Vestland Høyre i helgen. (NTB)