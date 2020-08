Vi står på terskelen til store endringer i transportsektoren, tror Øyvind Sævig, leder for MobilityLab, her med to sentrale personer hos samarbeidspartneren Transportøkonomisk institutt, forskningsleder for innovasjon og logistikk Sidsel Ahlmann Jensen (i midten) og forskningsleder for Intelligente transportsystemer Marianne Stølan Rostoft.