VG tapte søksmål om innsyn

VG ønsket innsyn i sentrale dokumenter i forbindelse med sine artikler om Forsvarets og politiets håndtering av tjenestevåpen, men fikk avslag.

Sammen med Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag gikk dermed avisen til søksmål for å få tilgang til dokumentene, men ifølge fagbladet Journalisten har Oslo tingrett ikke gitt avisen medhold.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

I dommen skriver Oslo tingrett blant annet at «Retten er enig med riksadvokaten i at dette er dokumenter som vil kunne gi et fragmentert og misvisende bilde av saken».

– Vi er skuffet. Nå skal vi ta en grundig gjennomgang av premissene i Oslo tingretts beslutning, sier NJ-advokaten Ina Lindahl Nyrud i en kommentar til fagbladet.

Hun sier at hun er overrasket over hvilke momenter tingretten vektlegger for ikke å gi VG innsyn.

Det hører med til historien at riksadvokaten i mars ga VG innsyn i flere dokumenter enn det først ble gitt, slik at søksmålet til slutt dreide seg om tilgang til avhørene av tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven – som var under etterforskning – samt innstillingen til påtalevedtak.