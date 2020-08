VG: Stappfullt på strendene i Oslo

– Det er helt stappfullt. Det er det verste jeg har sett. Folk sitter helt oppå hverandre, med teppene klint inntil, sier badegjesten Zara Anundsen til VG.

Det har vært fint vær over store deler av Østlandet denne helgen, og Anundsen dro til Kadettangen badeplass i Bærum, som viste seg å være stappfull.

Paret sier til VG at de først oppsøkte Huk badested på Bygdøy tidligere i dag, men snudde da de så folkemengden.

– Nå må folk skjønne alvoret. Inntil for et par uker sider var sannsynligheten for smitte på slik steder svært lav. Nå begynner vi å få såpass mye smitte i samfunnet at folk må ta personlig ansvar for å unngå smitte, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen til avisen.

På samme badeplass i Bærum meldte politiet om en overfylt flytebrygge tidligere i dag:

#Kadettangen: kl 1648: Vi er på stedet da vi har fått bekymringsmelding om en overfylt flytebrygge. Er nær ved å synke og folk dette i vannet. Vektere er i kontakt med kommunen for fjerning av bryggen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 8, 2020

Også byrådsleder Raymond Johansen kommer med en klar oppfordring til befolkningen.

– Kommer du til et sted der du synes det er for tett med folk er det lureste å dra hjem igjen og heller oppsøke steder med mindre trengsel, sier han.

