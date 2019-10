VG: Spesialenheten har opprettet sak mot PST-sjefen

– Det er besluttet på bakgrunn av medieoppslag å opprette en sak for å avklare mulig iverksettelse av videre etterforskning, sier etterforskningsleder Kari-Anne Hille Valla i Spesialenheten for politisaker til VG.

– De innledende undersøkelsene vil avklare hvilke andre nødvendige etterforskningsskritt som skal tas. Vi må undersøke de opplysningene som er kommet fram i mediene, sier hun videre.

Valla legger til at de foreløpig er i den innledende fasen av undersøkelsene.

I VG onsdag omtalte Sjøvold, som tidligere var politimester i Oslo, saken som en «ren vennetjeneste». Han oppbevarte to håndvåpen over flere år uten å ha tillatelse til det. Sjøvold tok imot våpnene fra en enke i Vestfold etter at hennes mann døde i 2008.

– Enken kom til meg og lurte på om jeg kunne ta vare på de våpnene, og det gjorde jeg. Og så ble de nok liggende en periode. Så ble det våpenamnesti, og da fikk jeg levert dem inn, sa Sjøvold til avisen.

Sjef Jan Egil Presthus for Spesialenheten bekreftet da at han ville be etterforskningsavdelingen vurdere saken.