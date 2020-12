Alle tre personene kom til Norge fra Storbritannia like før jul, i likhet med de to som ble oppdaget søndag. Dermed er det påvist i alt fem tilfeller her i Norge, skriver VG.

– Personene det gjelder, skal nå sitte i karantene og vil bli fulgt opp av kommunen de befinner seg i. Vi bistår og sikrer at de følges opp i henhold til gjeldende retningslinjer, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI i en pressemelding. (NTB)