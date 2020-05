Vet du hvilken dag det er i dag?

Blant norske flagg kunne du kanskje også skimte regnbueflagget under feiringen av årets nasjonaldag, og det er fordi Norge deler dag med den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi.

Dagen ble opprettet i 2004 for å rette oppmerksomhet mot den volden som homofile, lesbiske, bifile, transpersoner og alle andre mennesker med forskjellige kjønnsidentiteter, orienteringer eller utrykk har blitt utsatt for og fortsatt opplever den dag i dag.

En av dem som skrev om dette på sosiale medier var Amnesty Norge, som la ut et bilde på Instagram av VGTV-programlederen Morten Hegseth og ektemannen hans:

Også Oslo Pride la ut bilder for å gjøre folk oppmerksom på dagen:



Les også: Oslo får Regnbueplass i sentrum

Årets Oslo Pride-festival er avslyst på grunn av koronaviruset. Fjorårets parade var den største noensinne, hele 275.000 mennesker heiet paraden frem, ifølge arrangørene i Oslo pride. Politiet har stilit opp i paraden siden 2005, og i 2019 hadde de også rekord på antall politi i paraden.

Opplever vold

I en studie fra Politihøyskolen i 2019, kom det frem at samtlige av de 14 intervjuvede hadde opplevd trakassering, trusler eller vold som de selv mener hadde sammenheng med kjønnsutrykk eller seksuell orientering.

– Vi tenker på Norge som veldig homovennlig og forbinder trakassering, trusler og vold mot skeive med andre land og kulturer. Dermed er det lett å overse at også skeive i Norge må forholde seg til risikoen for å bli utsatt for homofobiske fornærmelser, sa forfatteren bak studien Henning Kaiser Klatran, til forskning.no

Også Politiets Fellesforbund markerer dagen på sin hjemmeside, og politoverbetjent Bård Stensli kommer med følgende kommentar til dagen på nettsiden:

– Homofobi, bifobi og transfobi eksisterer dessverre fortsatt i større eller mindre grad i befolkningen i mange land, også i Norge. Fortsatt er homo et skjellsord i skolen. Vi har kommet godt på riktig vei her i Norge, men ser samtidig at tallene på hatkriminalitet øker. Vi er ennå ikke i mål, sier Bård Stensli, politioverbetjent i PST og medlem i Politiets Fellesforbunds likestillings- og mangfoldsutvalg.

FN-sjefen: Viruskrisen gjør LHBTI-miljøet mer sårbart

FNs generalsekretær António Guterres advarer om at lesbiske, homofile, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle er mer sårbare under koronapandemien.

Guterres viser til meldinger om at politi misbruker myndigheters virustiltak til å ramme individer og organisasjoner basert på kjønnsidentitet eller seksuell orientering.

– Mange LHBTI-folk, som allerede møter fordommer, angrep og blir drept bare på grunn av den de er eller den de elsker, opplever økt stigma som følge av viruset, og på grunn av nye hindre når de oppsøker medisinsk hjelp, sa Guterres søndag da han markerte den internasjonale dagen mot homofobi, bifobi og transfobi.

En omfattende EU-undersøkelse blant folk som tilhører LHBTI-fellesskapet før helgen viste at nesten 40 prosent har opplevd trakassering.