Til Bergens Tidende sier politimesteren at han arbeider for å endre det han kaller en usunn kultur i Vest politidistrikt.

– Det er potensial for problemer når unge politikvinner kommer inn i operative miljøer med eldre menn der verdier som fysisk styrke, mot og handlekraft verdsettes, sier Songstad.

– Slike miljøer har vært en mannsbastion i politiet og er det fortsatt.

Forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas redegjør i en kronikk i Politiforum for sin studie av Vest politidistrikt, men mener ukulturen der ikke er unik for Vest. De skriver om hvordan unge kvinnelige studenter fra Politihøgskolen tas imot når de utplasseres i landets politidistrikter, og flere voksne menn for eksempel har lagt seg etter dem de 20-21-22 år gamle kvinnene. «Mennene er i en utvetydig, overlegen maktposisjon overfor jentene i kraft av alder og posisjon, men også som sentrale referanser den dagen de skal søke jobb».

– Basert på samtaler med andre har vi hørt at dette skjer også i andre deler av landet. Det er altså ikke noe spesielt for politiet i vest. Jeg har varslet ledelsen ved Politihøgskolen om dette, sier Ellingsen.

Leder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund Vest sier til BT at han har lest kronikken, men kan ikke kommentere innholdet, ei heller bagatellisere det som er beskrevet.

Studieleder Jan Egil Tvinde ved Politihøgskolen skriver i en epost at han er kjent med forskningsfunnene, og at de er opptatt av problemstillingen.