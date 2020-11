Av Per Anders Hoel, Vårt Land

Korona-krisepakken forhandlet regjeringspartiene og Frp fram mandag. Men nettopp den har tatt nesten all arbeidskraft hittil. Derfor er forhandlingskampen om milliarder og «småmillioner» i Solberg-regjeringens statsbudsjett bare så vidt i gang.

Inn i helgen blir det derfor avgjort om eksempelvis KrF og Venstres 3.000 kvoteflyktninger, KrFs sikkerhet for bistandsprosenten og Venstres grønne avgiftsprofil svekkes for å få i land en helt nødvendig avtale om statsbudsjettet.

Ryddes og kuttes

Vårt Land gir her en oversikt over hvor slagene disse dagene kan stå. Forhandlingsløpet nå er tøffere enn i jobben med krisepakken. Da hentet partiene pengene fra «banken» – Oljefondet. Nå må Høyre, KrF og Venstre snu og rydde i eget budsjettforslag om de vil ha en nødvendig avtale med Frp. Eventuelt plusse på med oljepenger.

Frp forhandler ikke med ultimatum. Men partiet er «instruert» av høstens landsmøte: I et budsjettforlik forutsettes det «tydelige fotavtrykk av Frps politikk». Landsmøtet krever at det skal gi seire for pensjonister, om avgifter, bistand, bompenger og kvoteflyktninger.

Duket for frontkollisjoner

Her kan enkelte av kampene i forhandlingsrommet stå:

• Avgifter: I Venstre er det frykt for Frps krav om avgiftskutt – eksempelvis på bensin – skal herje med partiets «finsiktede», grønne avgiftsopplegg. For partiet er dette seire over år – og trumfkort i partiets kamp om klimavelgere.

Frp forlanger kutt i avgifter på grensehandelsvarer: De vil ha bort 16,5 milliarder for å møte svensk nivå. Det er målet på sikt – men partiet forlanger kraftige innrømmelser nå.

Da møter KrF ikke bare krav om å løse striden med å godta billigere brus og sjokolade. Priskutt på øl og snus spilles også inn i forhandlingsrommet. For KrF er dagens alkoholavgifter forutsetning i regjeringsplattform der alkoholpolitikken skal «ligge fast».

• Egenandeler: Solberg-regjeringens budsjettforslag endret frikortordningen og slo sammen egenandelstak. Frp vil slå tilbake endringen. I alternativt budsjett krever partiet litt over milliarden til en felles ordning med 723 kroner i lavere tak.

• Eldre og pensjoner: Frp har alt gått i allianse med SV om et pensjonsforlik. I budsjettalternativet ber partiet om over to milliarder. Med instruksjon fra landsmøtet om seire her, blir det kronekamp mot regjeringen. Frp ønsker også opptrapping mot ny «eldremilliard».

• Bompenger: Strid om bompenger holdt på å velte Erna Solbergs flertallsregjering i august 2019. Frp byr nå opp til ny kamp – med landsmøtekrav i bakhånd.

I alternativt budsjett – partiets primærpolitikk – ønsker Frp å fjerne bompengegjeld med 2,4 milliarder. Konsekvens: Flere bompengefrie riks- og fylkesveier. For Venstre er bompengekrav hodepine: Løsningene må ikke søle til partiets klimaprofil og gi anklager om eksosvekst.

Frp har også forventninger om annen uttelling på vei- og samferdsselsfronten. En «asfaltmilliard» er oppført i alternativt budsjett.

• Kvoteflyktninger: Knapt noe Frp-krav har vært ropt høyt om så lenge enn å redusere regjeringens opplegg for 3.000 kvoteflyktninger. «Null», heter det i Frps budsjett – men der er usikkerhet om Frps forhandlingsgrense.

Frp-leder Siv Jensen har ordene «på et lavere nivå», og finanstalskvinne Sylvi Listhaug sa i et intervju med Dagen i oktober at «antallet bør være under 1.000». Hun ville dessuten prioritere kristne flyktninger.

Uansett er antall kvoteflyktninger blant kollisjonssakene. For KrF og Venstre var de 3.000 årlige kvoteflyktningene seierstrofé i regjeringsplattformen. Partienes ordbruk er at Granavolden ligger fast – og at det også er statsministerens plattform. Det har vært spekulert i at nettopp korona-situasjonens lave mottak av kvoteflyktninger kan være en nøkkel i forhandlingene. Det er også mer innsats i nærområdene.

• Barnehager: Regjeringens kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager vil Frp gjøre om. De vil ha 215 millioner kroner tilbake i budsjettet.

• Bistand: Å beholde dagens bistandsmål på én prosent av BNI er nærmest eksistenssak for KrF i regjering. Her har heller ikke Venstre noe å fire på. Meldingen til Frp har vært: Satsingen er nedfelt i plattformen hele regjeringen styrer på. Men Frp vil ha nivået ned – og det kan bli forhandlingsdrama i dagene som kommer.

Bistandskampen i komitérommet kan også handle om selve innretningen på utviklingshjelpen. Selv om Frp fikk Stortinget med på en gjennomgang av norsk bistand, har partiet utformet detaljerte kutteforslag på enkeltposter i sitt alternative budsjett. Som å fjerne støtte til palestinske områder.

• Store kutt: Frp krever blant annet kutt i byråkrati. Men monnelige reduksjoner i Solberg-regjeringens budsjett på enkeltposter antas å være uunngåelig for å få statsbudsjettet i hop med Frps støtte. Erfaringsvis er kuttkampene blant de tøffeste i budsjettspurter.

Aktører i regjeringspartiene mener at økende smittesituasjon og krisetiltak demper faren for spill og krise i forhandlingene om budsjettet, for det vil gi alle partiene et omdømmetap.

