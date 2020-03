Denne uka blir det bestemt om de strenge tiltakene som ble innført for halvannen uke siden, fortsetter i Norge. Til NRK sa helseminister Bent Høie (H) at det sannsynligvis vil komme en konklusjon tirsdag.

Norske myndigheter besluttet 12. mars blant annet å stenge alle barnehager og læresteder. En rekke andre tiltak er også innført. Når denne uka er over vil de trolig vite mer om effekten av tiltakene, sa helseministeren mandag.

Virrer rundt

Anne Spurkland, professor i molekylær immunologi ved Universitetet i Oslo (UiO), har klare forventinger til hva helseministeren bør si tirsdag.

– Det første jeg tror han sier, er at nedstengingen av Norge fortsetter i minst ei uke til. Han kommer til å si at det må respekteres, og at også utesteder og lignende må stenge. I verste fall sier han at du ikke får gå ut uten et papir på hvorfor du er ute, slik de har innført i Frankrike, sier hun.

Akkurat det siste tror hun riktignok ikke vil være tilfellet helt ennå.

– Men det vil bli en kraftig appell om at folk må skjønne alvoret og må slutte å møtes. Muligheter for sosial kontakt vil begrenses, fordi folk ikke har skjønt poenget. Hadde folk hatt disiplin og sett at det er en krise, og ikke en ekstra ferie, hadde det kanskje ikke vært nødvendig, sier Spurkland.

Hun mener kjøpesentre og alt av ikke-essensielle butikker bør stenges.

– Vi må vise at vi mener alvor. Vi har alle noen vi ikke vil miste, fortsetter Spurkland.

Anne Spurkland, professor i molekylær immunologi. Foto: Universitetet i Oslo (UiO).

Ser hva som skjer

– Vi lever i interessante tider, der ting endrer seg fra dag til dag, sier Spurkland.

Forhåpentligvis vil det være mulig å slippe opp på enkelte restriksjoner etter noen uker, etter hvert som effekten av nedstenging og begrensing av sosial kontakt blir synlig, tror hun. Fordi vi i dag ikke har en vaksine mot koronaviruset, og at det vil ta tid før en er klar, handler det nå om å påvirke smitteoverføringen, fortsetter immunologen.

– Får ikke viruset hoppet fra en person til en annen, stopper det opp. Derfor er det fælt å se på alle som virrer rundt ute. Vi kan påvirke mulighetene for smitte, og så kan vi håpe at vi også kan påvirke hvor lenge folk er syke, sier Spurkland.

God nok kapasitet til å teste befolkningen, sammen med kontroll av smittede og personer som har vært i kontakt med dem, er noe av det som må til framover, mener hun.

– Da kan vi slippe ut i verden igjen, sier Spurkland.

Støtter ministeren

Lege ved Reiseklinikken i Oslo, Gunnar Hasle, sier han stiller seg bak strenge tiltak i møte med koronaviruset.

– Restauranter bør stenges og man bør bare kunne gå ut i nødvendige ærender på steder hvor man møter folk. Bare arbeidsplasser for samfunnskritiske funksjoner bør holdes åpne inntil videre, sier Hasle til Dagsavisen, og legger til at man fortsatt bør kunne gå turer der det ferdes få andre.

Lege Gunnar Hasle stiller seg bak strenge tiltak. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

– Jeg synes helseministeren har vært fin og kommet med drastiske tiltak i rett tid. Dette viruset lar seg stoppe, og vi kan ikke bare prøve å flate ut kurven av smittede. Det vi må gjøre er å stanse viruset slik som flere land i Asia har gjort. Da må det strenge tiltak til, og helseministeren har min fulle støtte, fortsetter han.

Hasle tror ikke nødvendigvis Høie vil legge fram nye tiltak allerede tirsdag.

– Det kan hende det er nok det vi har nå, men at de forlenges, sier han.

For eksempel innførte Kina strenge tiltak i slutten av januar. Rundt fire uker seinere opplyste myndighetene at de begynte å få kontroll på viruset. Kinesiske helsemyndigheter meldte mandag at de hadde registrert 39 nye smittetilfeller. For alle stammet smitten fra utlandet, ifølge NTB.

– Kina klarte å snu veksten av nye smittetilfeller i løpet av fire uker. Kanskje vi her i Norge kan begynne å slappe av på kravene etter påske, men det er ennå for tidlig å si, sier Hasle.

Foreslår sy-dugnad

I tillegg til de strenge tiltakene har Hasle tatt til orde for at alle bør sy seg det han kaller flergangsmunnbind.

– Det vil ikke hindre at man mottar smitte, men det vil hindre at man sprer dråper videre, sier legen, som oppfordrer alle til å finne fram stoff, nål og tråd, for å sy sine egne munnbind.

Sammen med håndvask, god avstand til andre og hosting i armkroken vil syprosjektet kunne være en nasjonal dugnad, mener han. Forskning tyder på at en versjon av de selvlagde munnbindene har rundt 30 prosent av effekten som de profesjonelle har, sier Hasle, og viser til en britisk undersøkelse fra 2013.

Mange benyttet finværet i Oslo til å gå en tur i Frognerparken i helga. Myndighetene anbefaler å holde god avstand som følge av koronautbruddet. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Forsker Gunnveig Grødeland ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved UiO sa tidligere i mars til forskning.no at hun synes hjemmelagde munnbind er en dårlig ide. Begrunnelsen var blant annet at hun tror munnbind gir en falsk trygghet, at de får oss til å ta oss mer i ansiktet og at de ikke risikerer risikoen for å bli smittet.

Hasle understreker at han ikke sier hjemmelagde munnbind gir 100 prosent sikkerhet.

Blir langvarig

Ut fra et smittevernfaglig ståsted ser FHI for seg at de sterke virkemidlene vil vare i noen måneder fremover, før de gradvis slippes opp, sa områdedirektør for smittevern i FHI, Geir Bukholm, til forskning.no mandag.

– Vi tror ikke det er mulig å stoppe epidemien, sa han.

Det er ikke fordi det blir færre smittede.

– Etter hvert som andelen smittede i befolkningen kommer over et visst nivå, har noen av tiltakene ikke lenger effekt. Som karantenetiltakene, eller å teste folk med milde symptomer, sier Bukholm.

