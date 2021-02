Av Johan Falnes

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt har samlet seg bak initiativet, der målet er å få på plass i overkant av 400 millioner kroner i ekstrabevilgninger til psykisk helse i den nye krisepakken for norsk økonomi.

– Endelig! sier SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson.

– Jeg er så glad for at vi endelig kan få en psykisk helsekrisepakke. SV foreslo det i sitt alternative statsbudsjett for 2021. Vi var nesten helt alene. Nå håper jeg at alle partiene vil stemme for dette.

Utfordrer høyresiden

Forhandlingene om krisepakken pågår nå for fullt i Stortinget, og finanskomiteen skal etter planen legge fram sin innstilling fredag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre oppfordrer nå Fremskrittspartiet og regjeringspartiene til å slutte opp om satsingen, slik at den får flertall.

– Meldingene om økt belastning på særlig unge mennesker med psykiske helseplager som følge av koronaen, er dypt urovekkende, sier Støre.

Hans frykt er en psykisk helsekrise i kjølvannet av koronakrisen.

– Dette er belastninger som ikke går over den dagen siste vaksine er satt. Så vi har vært opptatt av at krisepakken må ha midler til å avhjelpe den situasjonen.

Ønsker varig løft

De økte bevilgningene i pakken som de rødgrønne nå foreslår, skal gå til:

* lavterskeltilbud og rask psykisk helsehjelp i kommunene

* økt bemanning i skolehelsetjenesten

* styrket psykisk helsevern, inkludert i barne- og ungdomspsykiatrien

* utvidet tilbud på hjelpetelefonene

Ifølge Støre bør målet på sikt også være et varig løft for psykisk helsevern.

Wilkinson er enig.

– Under denne regjeringen har Norge kuttet 500 sengeplasser i psykisk helsevern. Så vi må jobbe for å reise det psykiske helsevernet igjen, sier han til NTB.

