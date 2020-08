Venstre-topp vil ha vin i butikkhyllene

NTB-Kristian Skårdalsmo

– Dette handler om å gjøre hverdagen til folk litt enklere. For mange ligger nærmeste Vinmonopol langt unna, og åpningstidene er korte, sier han til NTB.

Hansmark sitter i Venstres programkomité.

– Dagligvarebutikker er nærmere der folk bor. Ved å åpne for vin i butikk slipper vi at folk må reise langt av sted for å ta seg et glass vin til maten. Det er heller ikke sikkert det er verdens beste idé å la folk vandre blant sprithyller når de skal ha med seg en flaske vin hjem.

Venstres programkomité er i innspurten av sitt arbeid med et førsteutkast, som snart sendes ut til partiorganisasjonen.

Ikke legge ned Vinmonopolet

Venstre holder et koronautsatt landsmøte i september, men program for neste stortingsperiode skal først behandles på 2021-landsmøtet til våren. Før den tid skal alle forslagene på bred høring i partiet.

– Jeg håper Venstre vil være med på dette forslaget. Vi skal være et liberalt parti som gir folk mer valgfrihet i hverdagen. Det har lenge vært et flertall i befolkningen for å tillate dette, sier Hansmark.

Han avviser at Vinmonopolets dager vil være talte hvis det åpnes for vin i butikk.

– Dette forslaget betyr ikke at vi skal legge ned Vinmonopolet. De skal fortsatt ha en rolle i å tilby kvalitet og godt utvalg, i tillegg til at de fortsatt skal ha monopol på salg av brennevin, sier Unge Venstre-lederen.

KrF: Ikke rett medisin

KrFs Geir Jørgen Bekkevold er forberedt på at Venstre kommer til å foreslå liberaliseringer i alkoholpolitikken og minner om diskusjonen om «pils i park» fra forrige valg.

– Dette er ikke riktig medisin når den regjeringen Venstre er en del av, skal legge fram en alkoholpolitisk strategi for å få ned den skadelige bruken av alkohol. Pris og tilgjengelighet er viktige drivere når det gjelder forbruk – dette må selv Venstre erkjenne, sier han NTB.

– KrF er opptatt av å føre en solidarisk alkoholpolitikk som ivaretar de mest sårbare, og kommer ikke til å støtte en politikk som fører til økt skadelig forbruk. Vi kommer heller ikke til å støtte en politikk som undergraver Vinmonopolets viktige alkoholpolitiske rolle, sier Bekkevold.

Hansmark forstår skepsisen fra KrF-politikeren, som er leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– For KrF blir nok dette en slurk altervin med bismak. Jeg håper likevel de ser at politikk ikke er en konkurranse om å forby mest mulig, men at det handler om å gi folk frihet i hverdagen.

Videreføring

Alkoholpolitikken var et vanskelig tema da regjeringsplattformen fra Granavollen ble meislet ut. Da sto KrF temmelig alene på den ene siden mot Fremskrittspartiet, Venstre og også Høyre på den andre.

I plattformen, som på sett og vis er utdatert etter at Frp forlot regjeringen i januar, heter det at dagens «salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker ligge fast». Imidlertid er rammene for Vinmonopolets åpningstid på lørdager endret til klokken 10 til 16.

I plattformen var de fire partiene enige om å videreføre tax free-endringen som ble gjennomført i 2014, der tobakkskvoten kan byttes inn i alkohol.

Det viktigste punktet for KrF var at hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk – Vinmonopolet, regulerte salgs- og skjenketider, alkoholavgifter og reklameforbudet – skulle videreføres.