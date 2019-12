De siste ukene har Dagsavisen møtt en rekke velgere, medlemmer og tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen som har gitt sine svar på hvorfor Arbeiderpartiet er i en alvorlig bølgedal.

Enkelte har også løftet behovet for en debatt om ledelsen i partiet.

Fikk du med deg denne? Ap etter metoo: – Splittelsen i partiet er ikke bra (+)

Mari Morken, bydelsutvalgsleder for Arbeiderpartiet i Alna, er blant dem som mener det er naturlig med en debatt om fornyelse i Ap-ledelsen etter to katastrofevalg.

– Dagens ledelse er valgt av landsmøtet og jeg mener de har tillit. Jeg tror mye handler om organisasjon, men jeg skjønner samtidig at en del nå mener vi bør ha en diskusjon om personer i partiet, sier Morken til Dagsavisen.

Saken fortsetter under bildet.

Mari Morken er en av dem som mener det ville vært naturlig med en lederdebatt i Ap. Foto: Sofie Prestegård

Tidligere har Ap-politiker Anita Steinkjer fra Verdal proklamert at deler av Aps nedgang handler om person:

– Jeg tror det handler om person og at Vedum er mer spiselig for den menige nordmann, mens Støre blir for distansert. Hvis jeg skulle vært i samme rom som de to, vet jeg hvor jeg ville gått for å slå av en prat.

Les hele reportasjen her: Ap mister grepet om industri-kjempen Verdal: – Vi blir ikke lyttet til (+)

Mens Ap-grasrota i Odda gir marsjordre om å bytte ut «broilerne» fra ledelsen.

Alle de fire i ledelsen, partisekretær Kjersti Stenseng, nestleder Hadia Tajik, nestleder Bjørnar Skjæran og leder Jonas Gahr Støre, er valgt fram til landsmøtet i 2021, samme år som det er stortingsvalg.

Skulle det skje utskiftninger i ledelsen nå, måtte det ha vært på bakgrunn av noe helt ekstraordinært – som da Jens Stoltenberg sa ja til jobben som NATO-leder i 2014 og Støre overtok på et ekstraordinært landsmøte midt i perioden.

Gjennomgangsmelodien helt siden valgnederlaget i 2017 har vært å slå ring om Støre.

Og Ap-velgerne er enige.

Les også:Én av tre vil foretrekke Vedum framfor Støre ved regjeringsskifte

Støre er størst

På spørsmål om hvem de helst ser at leder Ap de neste to årene, er det soleklart flest som trekker fram sittende leder Jonas Gahr Støre.

Hele 62 prosent av dem som ville stemt Ap om det var stortingsvalg i morgen, har oppgitt Støre som sin desidert foretrukne leder.

Det viser en måling Opinion har utført for Dagsavisen.

Deretter er det dødt løp mellom nestleder Hadia Tajik (7 prosent) og Trond Giske (7 prosent). Hakk i hel ligger Raymond Johansen (5 prosent), mens like mange foretrekker nestleder Bjørnar Skjæran (3 prosent) som en egennevnt kandidat.

Saken fortsetter under bildet.

Bjørnar Skjæran ble valgt som nestleder i Ap etter Trond Giske. Tre prosent av partiets egne velgere foretrekker ham som partileder fram mot 2021. Foto: Mimsy Møller

Blant de egennevnte var det Jens Stoltenbergs navn som oftest ble trukket fram.

Blant velgermassen som helhet, både dem som ville stemt Ap og dem som ville stemte på ett av de andre partiene på Stortinget, er bildet naturlig nok mer sammensatt.

Her er det hele 39 prosent som ikke har en formening om spørsmålet. 31 prosent oppgir Støre som foretrukket leder. Tajik følger etter med 10 prosent oppslutning, og like bak er Giske med 9 prosent.

Dårlig nytt for Tajik

– Støre kan være rimelig fornøyd med disse tallene, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Tallenes tale tyder på at Støres posisjon ikke er truet av noen andre lederkandidater internt i partiet, påpeker Bergh. Men det er ikke nødvendigvis positivt.

– Grunnen til at han gjør det bra, er at det ikke finnes andre opplagte kandidater til ledervervet, sier Bergh.

Prosentandelen i eget parti som svarer at de vil beholde Støre som leder, er heller ikke overveldende stor, mener Bergh.

– Hadde man spurt Høyre-velgerne om det samme, tror jeg Erna Solberg ville fått et enda høyere tall enn Støre får blant sine velgere.

Det at like mange peker på Trond Giske som Hadia Tajik som Arbeiderpartiets neste leder, både i eget parti og utenfor, mener Bergh er dårlig nytt for Tajik.

– Det forteller at Tajik ikke har oppnådd posisjonen som Støres selvsagte etterfølger. Samtidig forteller det at Giske har en sterk posisjon i partiet og i norsk politikk generelt, til tross for alt som har skjedd.

Saken fortsetter under bildet.

Sju prosent av Aps velgere anser Hadia Tajik som en aktuell lederkandidat fram mot 2021. Foto: Siri Øverland Eriksen

Bergh tror Støre står støtt på toppen fram mot 2021, men at valgresultatet vil ha mye å si.

– Støre har støtte først og fremst hos egne velgere, som er det viktigste, og rimelig god støtte fra velgere generelt, men så er det noen tegn som tyder på at den støtten ikke er så generell. Det kan tyde på at valgresultatet i 2021 vil være viktig for veien videre. Ofte er det jo slik at hvis du vinner valg, så styrker du posisjonen din, mens hvis du taper valg, og gjerne flere på rad, så blir posisjonen din svekket.

Giske størst hos Frp-velgerne

Trond Giske er dobbelt så populær blant menn som blant kvinner, ifølge målingen. Den tidligere Ap-nestlederen mistet vervet sitt etter å ha brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering.

Han er også mer populær blant eldre enn yngre. Når det gjelder partitilhørighet er det Frp-velgerne som er mest begeistret for Giske.

Her er Giske lederfavoritt: Han har 23 prosent av Frp-velgerne i ryggen, foran Støre på 18 prosent.

Denne uka skrev Adresseavisen at Giske er favoritt når Arbeiderpartiets største fylkeslag, Trøndelag Ap, skal velge fylkesleder i mars neste år.

Saken fortsetter under bildet.

Dobbelt så mange menn som kvinner mener Trond Giske er den beste lederkandidaten i Ap fram mot neste stortingsvalg. Foto: NTB Scanpix

Støre har i ettertid sagt at han ikke utelukker at Giske kan få en mer aktiv rolle i partiet fram mot neste valg.

– Tar alle signaler alvorlig

Når Dagsavisen ber Arbeiderpartiet om en kommentar på tallene som omhandler Støres lederskap, er det partisekretær Kjersti Stenseng som svarer på vegne av partilederen.

Hun kaller tallene positive.

– Det er veldig tydelig at Jonas er foretrukket, og jeg opplever også at han har stor tilslutning som leder også i partiet.

På spørsmål om hun er enig med Støre om at Giske kan få en mer aktiv rolle framover, svarer hun:

– Trond er stortingsrepresentant og har i så måte et viktig verv. Hva han ellers skal gjøre er ikke opp til meg å vurdere. Han er aktiv som stortingsrepresentant fram til 2021, og så får det være opp til hans eget fylkesparti om han skal ha andre verv i Trøndelag eller fortsette som nå.

Saken fortsetter under bildet.

Ifølge partisekretær Kjersti Stenseng har Ap-leder Jonas Gahr Støre stor tilslutning i eget parti. Foto: Mimsy Møller

Stenseng viser til at det er opp til partiorganisasjonen og landsmøtet å velge ledelse når hun blir spurt om hvordan hun forholder seg til at deler av grasrota etterlyser en lederdebatt.

– Tar dere disse signalene på alvor?

– Vi har gjort et dårlig lokalvalg, og alle signaler som kommer fra partiet om hvordan vi bør utvikle politikken vår og hvorfor vi gjorde et dårlig valg, er selvfølgelig noe vi tar på største alvor. Men det er partiorganisasjonen som må vurdere om det er behov for en lederdebatt.

FAKTA OM UNDERSØKELSEN

● Opinion har på oppdrag fra Dagsavisen stilt følgende spørsmål: «Hvem ser du helst leder Arbeiderpartiet fram mot stortingsvalget i 2021?»

● Respondentene har fått lest opp fem alternativer, samt kunnet oppgi en egen kandidat.

● 39 prosent har svart «vet ikke», 31 prosent har svart Jonas Gahr Støre, 10 prosent har svart Hadia Tajik, 9 prosent har svart Trond Giske, 5 prosent har svart Raymond Johansen, mens 3 prosent har svart Bjørnar Skjæran.

● Tallene er brutt ned på partipreferanse. Blant de som ville stemt Ap dersom det var stortingsvalg i morgen, er fordelingen slik: Støre - 62 prosent, Tajik - 7 prosent, Giske - 7 prosent, Johansen - 5 prosent og Skjæran - 3 prosent. 14 prosent har svart «vet ikke».

● Metoden som er brukt er telefonintervju. Utvalget er landsrepresentativt, og det er 1.000 respondenter

● Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 – 3,1