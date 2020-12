Velgerne flokker seg rundt «Fugleskremselet»

Av Helge Rønning Birkelund / FriFagbevegelse

På desember-målingen som Opinion har utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB når Senterpartiet nye høyder med 22,2 prosent. Bare to ganger tidligere i moderne tid har partiet vært på 20-tallet på Opinions målinger.

Arne Strand kommenterer målingen: «For første gang i etterkrigstida kjemper tre omtrent like store partier om regjeringsmakt»

Brukket rygg

Da Trygve Slagsvold Vedum tok over som leder i Senterpartiet i 2014, lå partiet med brukket rygg like over sperregrensen på fire prosent. Snittet var 4,5 prosent på målingene. Vedums første måling hos Opinion lød på 4,7 prosent.

Seks og et halvt år senere er partiet jevnstort med både Høyre og Ap. Partiet har aldri ligget høyere hos Opinion. Og lederen er blitt så kjent at han til og med ble invitert med i «Maskorama» som fugleskremsel i beste sendetid på NRK.

Framgangen den siste måneden er nesten like stor som hele oppslutningen da Trygve Slagsvold Vedum tok over som partileder.

Oppslutningen har mer enn doblet seg siden valget i 2017 (10,3 prosent), og partiet ville fått den største stortingsgruppa av alle hvis dette hadde vært valgresultat.

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, mener utviklingen til Senterpartiet på disse seks årene savner sidestykke i norsk politikk.

– Det er en helt eksepsjonell situasjon at Senterpartiet er blitt jevnstore med de to tradisjonelt store partiene i norsk politikk, De har vokst seg større enn jeg noen gang trodde de kunne, sier Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

Han poengterer også at det er spesielt at Senterpartiet tar velgere fra begge sider – både fra borgerlig side og venstresiden i norsk politikk.

Utvikle by og land

Hva som har vært resepten, må vel Trygve Slagsvold Vedum selv kunne beskrive:

– Det har bokstavelig talt vært en reise rundt i hele Norge. Jeg har møtt utrolige mye folk. Uten å ha det travelt. Reise, lytte, se, lære og drikke kaffe i et land som vi er så glad i, med hittil små forskjeller både økonomisk og geografisk. Og det har vært å bygge opp lokallag etter lokallag. Bygge organisasjonen, sier Trygve Slagsvold Vedum til FriFagbevegelse.

– Med en politikk hvor vi satser like mye på å utvikle Bergen som å utvikle Berlevåg. Og hvor du skal ha et anstendig liv uansett yrke og bakgrunn, legger han til.

Samtidig mener han partiets velgere, som ham selv, mener utviklingen går i en totalt feil retning.

– De som skal holde Norge i gang fortjener ordentlige lønns- og arbeidsforhold. Se for eksempel på jernbanen: Antall direktører er mangedoblet, mens de som jobber med renhold er privatisert. Det betyr at de går ned i lønn, mister pensjonsrettigheter, mister betalt spisepause og må begynne å pendle. Det kalles modernisering men er noe helt annet, mener Sp-lederen.

– Det er tid for et skifte. Vi skal utligne, ikke skape forskjeller, mener han.

Også i forhold til lojalitet hos egne velgere er Vedum vinneren. Ni av 10 som stemte på partiet ved forrige stortingsvalg, sier de vil gjøre det samme til høsten. Partiet tar velgere fra alle partier, med ett unntak: Rødt.

Høyre dabber av

Korona-effekten dabber av for statsminister Erna Solberg. Høyre mister oppslutning for andre måned på rad og ligger på det laveste nivået i koronaperioden på 22,9 prosent. Andre nestleder i Høyre, Tina Bru, er likevel veldig glad for enda en måling som viser at Høyre er landets største parti.

– Det er kjekt å se at mange setter pris på politikken vi gjennomfører, og jobben Erna gjør som statsminister. Regjeringen jobber knallhardt med å lede Norge ut av krisen. Det viktigste nå er å sørge for at folk kommer tilbake i jobb, og å legge til rette for at det skapes nye jobber i flere bransjer over hele landet, sier Tina Bru til FriFagbevegelse.

– Det skjer samtidig som vi holder smitten nede, og får vaksineringen i gang. Denne krisen er ikke over. Vi følger situasjonen tett og står klar til å levere det som trengs for å trygge Norge, også i valgåret 2021, sier hun videre.

Av de fire største partiene, er det Frp som har hatt minst utslag i koronaperioden. Frp ligger stabilt med 10,9 prosent.

Arbeiderpartiet har en liten framgang – og ligger med 21,8 prosent tett opp til Senterpartiet og Høyre. Partisekretær Kjersti Stenseng kan likevel registrere at det er et solid rødgrønt flertall og at velgerne vil ha Arbeiderpartiet i regjering etter valget til høsten.

– Vi ser nå krisens konsekvenser for vanlige folk. 200 000 går inn i jula helt eller delvis arbeidsledige. Denne utviklingen krever kraftig politikk for å snu. Arbeiderpartiet er klare til å ta den jobben, og skal kjempe fram til valgdagen for å bli Norges største parti, sier Kjersti Stenseng til FriFagbevegelse.

Hadde denne målingen vært et valgresultat ville Ap og Sp fått 81 mandater til sammen. Med SVs 13 mandater på laget, er det et rødgrønt flertall med 94 mandater.

Tett også i bunnen

Det er tett i toppen – men også tett i bunnen. Venstre har ikke opplevd noen Guri Melby-effekt og går tilbake til 2,4 prosent. Det er den laveste noteringen siden desember for nøyaktig ett år siden.

KrF mister også velgere, og får 3,4, mens Rødt er like under sperregrensa med 3,8 prosent.

Bare MDG av småpartiene er over den magiske sperregrensen – med 4,5 prosent. Men også MDG sliter. Johannes Bergh mener MDG nå opplever baksiden av å være assosiert med en enkelt sak.

– Det er vanskelig å være et miljøparti når koronakrisen dominerer norsk politikk som den gjør akkurat nå. Da kommer miljøkampen i bakleksa. Skal MDG reise seg og holde seg over sperregrensen må klima og miljø komme tilbake som et viktig tema i norsk politikk, mener Johannes Bergh.

