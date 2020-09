Saken er oppdatert

På en måling Sentio har gjort for Trønder-Avisa , får Ap støtte fra 27,1 prosent av velgerne i Nord-Trøndelag. Det er en tilbakegang på 7,1 prosentpoeng sammenlignet med valget i 2017.

– Velgerne tar aldri feil, dette er et uttrykk for tapt tillit, sier nyvalgt fylkesleder i Trøndelag Ap, Ingvild Kjerkol.

Senterpartiet får støtte fra 33,1 prosent av velgerne, en fremgang fra 8,7 prosent i forhold til 2017-valget.

Sør-Trøndelag

I Sør-Trøndelag er situasjonen enda verre for Ap, viser en måling Sentio har gjort for avisen Nidaros. Der faller partiet med 10,7 prosentpoeng sammenlignet med valget for tre år siden og får støtte fra 22,1 prosent av de spurte.

Ingvild Kjerkol ble 29. august valgt til ny fylkesleder i det sammenslåtte fylkeslaget etter at Trond Giske ble vraket som toppkandidat.

Selv om Nord- og Sør-Trøndelag nå er slått sammen til Trøndelag, består de gamle fylkene som valgdistrikter.

