– Det er en del beboere som er ganske sterke, og som har en utagerende atferd. Da har det vært nødvendig å bruke Securitas til å beskytte ansatte og andre pasienter, sier Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse i Trondheim kommune til avisa.

Garåsen viser til at det har utfordringen med beboere som er demente, sterke og som har en utagerende og voldelig atferd, har blitt større.

– Noen ganger kan det oppstå farlige situasjoner for ansatte eller andre pasienter. Det kan skje at de raserer rom eller er voldelige, sier Garåsen.

Kommunen har ikke oversikt over hvor ofte vekterne bli brukt, men det skal ha vært bruk for vektere i perioder flere ganger de siste årene. Garåsen avviser at det har sammenheng med lav bemanning eller for liten kompetanse i sykehjemmene.

– Det er forferdelig ille at situasjonen blir så ille at vi må leie inn Securitas. Men vi opplever at dette er konfliktdempende og skadeavvergende. Det ser ut til at det er noen som respekterer menn i vaktuniform bedre enn kvinner i helseuniform, sier Garåsen.

Securitas Trøndelag opplyser til avisa at selskapet håndplukker vektere til å jobbe i helseinstitusjoner og at disse blir kurset for oppdragene.