Det foreslås tre barn per voksen for småbarn (under 3 år) og seks barn per voksen for de eldre barnehagebarna.

Innen gruppa kan barna omgås som normalt, men gruppene bør ikke blande seg med hverandre. Sammensetningen av gruppen kan endres ved behov, men ikke oftere enn ukentlig. Endring skal skje etter en helg, slik at det er minst to dager uten kontakt mellom barn og ansatte.

– På den måten blir det færrest mulig nærkontakter ved påvist sykdom hos et barn eller en ansatt. Det er en fordel at barna ikke omgås mange øvrige barn på fritiden, heter det i veilederen, som ble lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettside onsdag.

Trygt å åpne barnehagene

Det er trygt å åpne barnehagene og det er viktig for barna våre, understreker kunnskapsminister Guri Melby (V). Veilederen for smittevern er nå offentliggjort.

– Denne veilederen er basert på en rekke kilder med god kompetanse på barn og smitte, sa Melby på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.

Hun sier åpningen av barnehagene er basert på faglige råd og tall om koronasmitte blant barn i blant annet Sverige.

– De viser at det ikke har vært noen utbrudd i skoler og barnehager, sier Melby.

Også undersøkelse fra Island viser at skolebarn ikke har påvisbar smitte.

Veilederen inneholder konkrete råd og en sjekkliste som barnehagene må følge.

Løsninger som passer lokalt

Regjeringen har bestemt at barnehagene kan åpne igjen mandag, og veilederen inneholder en lang og spesifikk liste som tar for seg tetthet i grupper, håndhygiene, henting og levering, matservering og mye mer.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) understreket likevel at veilederen skal gi fleksibilitet for å finne løsninger i den enkelte barnehage.

– Det er grenser for hvor detaljert man kan gå ut i en slik veileder, sa Melby da hun la fram tiltakene onsdag.

Anbefalinger

Veilederen inkluderer blant annet disse anbefalingene:

* Ta i bruk større lokaler der det er mulig. Lekeplass kan deles i soner.

* Sørg for at alle barn har egen sitteplass ved mat eller aktiviteter der de sitter, med avstand mellom barn.

* Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen og på toaletter.

* Økt bruk av utetid. Begrens antall barn som er ute samtidig.

* Planlegg levering og henting for å unngå trengsel i garderoben.

* Foreldrene skal ikke bli med inn i barnehagen hvis det ikke er nødvendig. Det påpekes at barnets behov for trygghet må veie tyngst.

* Barna kan møte i utetøy for å kunne starte dagen ute der dette er mulig.

* Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig.

* Begrens deling av mat og gjenstander.

* Barna skal ikke dele mat og drikke.

* Mat skal serveres porsjonsvis.

* Bord og stoler bør vaskes etter hver gruppe.

* Begrens deling av materiell (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende).

* Leker skal ikke deles mellom grupper før lekene er rengjort.

* Leker skal ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving.