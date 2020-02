Vegvesenet trekker løyvene til transportselskap

Det har blant annet blitt avdekket alvorlige brudd på kjøre- og hviletid, manglende dokumentasjon, systematisk feilregistrering av timelister og manglende utbetaling av lønn til de ansatte, opplyser Statens vegvesen.

Det er første gang Vegvesenet tilbakekaller løyver på grunn av vandel. Tilbakekallingen gjelder alle de 85 løyvene til det litauiske selskapet.

Vlantana innrømmet selv feil etter en foretakskontroll fra Vegvesenet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet i november 2019. Ifølge NRK skal sjåførene i selskapet ha jobbet 100 prosent, mens de hadde kontrakt og lønn for å jobbe 50 prosent. Selskapet ble da bedt om å dokumentere virksomheten sin i Norge innen tre uker for å ikke miste løyvene.

Tomas Stonys, representant for aksjonærene i Vlantana Norge, har tidligere forklart at selskapet ikke har kjent godt nok til regelverket i Norge.

Tirsdag morgen ble det kjent at Vlantana Norge legger ned driften fra 1. mars. I en kunngjøring skriver selskapet dette:

«Etter at myndighetene i høst stilte en rekke krav til Vlantana Norge har selskapet arbeidet intenst for å oppfylle alle krav som er stilt. Samtlige medarbeidere har fått justert og etterbetalt godtgjørelse, og har funnet nytt arbeid eller har fått tilbud om jobb i Litauen. Vlantana Norge mener at selskapet nå oppfyller alle krav til fortsatt drift. Situasjonen har imidlertid ført til at Vlantana Norge har mistet viktige kontrakter – noe som gjør det umulig å drive forsvarlig videre.»

Før Vegvesenet trakk tilbake løyvene, har selskapene Postnord, Asko og Schenker også brutt med Vlantana.