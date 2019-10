EØS-avtalen skaper nok en gang skjær i sjøen i arbeiderbevegelsen. Det blåser en sterk nei-vind over LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, som denne uken er samlet til landsmøte på Folkets Hus i Oslo.

Ap-leder Jonas Gahr Støre talte til landsmøtet tirsdag, dagen før Fellesforbundet skal ta stilling til det betente EØS-spørsmålet. Der tok han EØS-avtalen varmt i forsvar.

– Ap mener EØS-avtalen er god og skal tas vare på i en urolig verden, sa Støre i talen.

Samtidig sier Støre i et intervju med Klassekampen at «det kan være en god idé» å utrede handlingsrommet Norge har innenfor dagens EØS-avtale. Fellesforbundets representantskap har på sin side lagt fram et kompromissforslag der de ber om en offentlig utredning av alternativer til EØS-avtalen. Det er dette forslaget som skal opp til votering onsdag.

Hvis Fellesforbundet likevel stemmer for å si nei til avtalen, vil det kunne føre til at LO som helhet sier nei til EØS på sin kongress i stortingsvalgåret 2021.

Tror på felles løsninger

Sp-leder og nei-general Trygve Slagsvold Vedum varsler flere harde kamper om EØS-avtalen i tiden frem mot 2021, men han tror likevel de tidligere rødgrønne kameratene vil komme til enighet dersom de får flertall etter valget.

– Det er ingen tvil om at Ap og Sp har ulike syn i EU- og EØS-spørsmål, men vi må se om vi kan finne løsninger sammen, sier Vedum og fortsetter:

– Det vil garantert bli knallharde kamper fremover, men vi opplever at flere og flere i Ap er enige med oss.

Vedum viser til at Sp under trontaledebatten for knappe to uker siden fremmet et forslag om å utrede det omtalte handlingsrommet i EØS-avtalen for å ivareta norske interesser blant annet på arbeidslivsområdet. Dette stilte Ap seg bak.

– Vi ønsker bedre avtaler og vil også se på hvilke forbedringer vi kan gjøre innenfor avtalen som ligger der, sier Vedum.

Advarer mot « vage formuleringer »

Sp-lederen har et klart råd til Fellesforbundet i forkant av onsdagens viktige avstemning: Ikke godta hva som helst.

– Det aller viktigste er at de er krystallklare på at vi fortsatt må bestemme over norsk energipolitikk slik at det ikke blir nye runder hvor vi avgir makt til EU, som med Acer i fjor. Der må de ikke godta vage formuleringer slik at vi gradvis gir fra oss mer og mer makt.

– Støtter dere de i Fellesforbundet som ønsker en EØS-utmelding?

– I vårt program står det at vi vil fremforhandle en ny og bedre avtale. Det er jeg sikker på at de ønsker også i Fellesforbundet.

SV-leder Audun Lysbakken ønsket ikke å kommentere denne saken.

