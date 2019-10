Det var tidlig torsdag morgen at en patrulje fra tollvesenet stanset en varebil ved Prestebakke i Halden. Føreren av bilen var en polsk mann i 40-årene.

– Varebilen var norskregistrert, men det viste seg at den var påsatt falske skilter. Inne i bilen fant vi store mengder brennevin, nærmere bestemt 917,5 liter, forteller kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Smuglermodifisert

Han sier videre at beslaget utgjør unndratte avgifter på drøyt 390.000 kroner. Bilen var for øvrig blitt modifisert for å utføre smuglingsforsøk.

– Bilens fjæringssystemer var manipulert, slik at det ikke skulle synes at den var lastet for tungt, utdyper Grandahl.

Den polske mannen ble overlevert politiet, som følger opp saken videre.

Påsto han ikke hadde smuglervarer

Søndag ettermiddag var det en norsk mann i 30-årene sin tur til å bli avslørt av Svinesund-tollerne. Han ble stoppet ved Svingenskogen etter å ha kjørt over grensen via den gamle Svinesundsbrua.

– Mannen er bosatt på Østlandet, og forklarte at han var på vei hjem fra en tur i Sverige. Våre tjenestefolk spurte om han hadde noe alkohol eller sigaretter i bilen, noe han svarte at han ikke hadde, sier Grandahl.

Ved nærmere undersøkelse av bilen, viste det seg fort at dette ikke var helt sant.

I bagasjerommet på den norskregistrerte bilen fant tollerne totalt 45.000 sigaretter og 17,75 kilo andre tobakksvarer.

– Slaget var tapt

– Da tollerne åpnet bagasjerommet, var det fullt av sigarettkartonger. Det viste seg at han hadde med seg 45.000 sigaretter og 17,75 kilo andre tobakksvarer, forteller kontorsjefen.

– Etter det ble det ikke sagt så mye mer, og han innså vel at slaget var tapt, legger han til.

Også dette smuglingsforsøket, som utgjør 214.000 kroner i unndratte avgifter, er anmeldt til politiet.

