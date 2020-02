Den nye rekorden på Måløy er 5 centimeter over den gamle rekorden på 282 centimeter fra 1993, melder Meteorologisk institutt.

Vannet skapte problemer da det gikk over bryggekanten og inn i rådhuset og flere butikklokaler, skriver NRK.

I Ålesund endte vannstanden på 297 centimeter over sjøkartnull, og den fjerde høyeste som er målt i byen noensinne, opplyser meteorologene.

Vannet sto høyt langs hele kysten. Brannvesen over hele Vestlandet har meldt om vann i mange kjellere og forretningslokaler, men ingen større uhell er rapportert.

Etter at vannstanden hadde passert sitt høyeste punkt i timene rundt midnatt, meldte også fergeselskapene langs kysten om at de ville gjenoppta vanlig trafikk etter å ha innstilt mange avganger siden mandag.

2 cm under rekord

Ved midnatt gikk vannet over Bryggen i Bergen, og i Stavanger stanset stormfloa 2 centimeter under den gamle rekorden.

Ved midnatt var vannstanden i Stavanger 175 centimeter over sjøkartnull og på vei ned etter at den en drøy halvtime tidligere hadde ligget på 180 centimeter, melder Stavanger Aftenblad.

Den varslede stormfloa hadde satt hele Vestlandet i beredskap, og mange steder skyllet vannet inn over land.

Stormflo i Trøndelag tirsdag

I Bergen slo vannet inn over Dreggekaien i Bergen ved 23-tiden, melder Bergens Tidende. Vannet fortsatte å stige, og ved midnatt passerte vannet 239 centimeter over sjøkartnull.

Bare én gang tidligere i historien har vannstanden blitt målt høyere. Det var i 1990, da rekorden var én centimeter høyere – 240 centimeter, melder Meteorologisk institutt.

Vannstanden mandag kveld lå likevel 7 centimeter under prognosene som var gitt på forhånd.

Tirsdag er det utstedt ekstremvarsel for Trøndelagskysten som vil få et vannivå 60–70 centimeter over tidevannstabellen. Folk blir advart fra å bevege seg i strandsonen og oppfordres til å sikre løse gjenstander.

Det er ventet at nivåene vil nå toppen mellom klokken 12 og 14 på ettermiddagen.