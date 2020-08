Valgkomitélederen: – Vi kan ikke fortsette som før

– Vi står i en krevende situasjon, sa Grande da han holdt sin innledning i forkant av ledervalget på lørdagens fylkesårsmøte.

Ifølge ham er det helt nødvendig å rydde opp i partikulturen for å ta vare på dem som nå har fortalt sine historier, og for at det skal være trygt å varsle i Trøndelag Arbeiderparti.

– Dersom vi mener alvor med at vi ønsker å forbedre partikulturen vår, ta et oppgjør med det som har vært, da må vi spørre oss: Hvem tror vi kan gjøre den jobben? Vi har hatt fine taler før om at vi ønsker å forbedre partikulturen. Og så har alt fortsatt som det var, advarte Grande.

De som har hatt stor makt i mange år, er ikke de rette til å gjøre det, fastholdt han.

– Jeg tror vi trenger noe helt nytt. Folk som ikke har vært del av konflikter. Som ikke har heftelser ved seg. Og som ikke er redd for å miste den makta de i dag sitter på. Vi kan ikke fortsette som før.

Benkeforslag for Ingvild Kjerkol som ny leder i Trøndelag Ap

Arild Pedersen fra Verdal Ap har foreslått Ingvild Kjerkol som leder i Trøndelag Ap.

Dermed er det kommet et benkeforslag som går imot valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti hadde innstilt på Marit Bjerkås fra Rennebu.

Kjerkol (45) sitter på Stortinget for Nord-Trøndelag, og var favoritt til vervet etter at valgkomiteens opprinnelige innstilling på Trond Giske ble trukket. Fredag ble det kjent at valgkomiteens leder, Arild Grande, hadde mottatt informasjon om at det ville kunne komme et varsel mot Kjerkol dersom hun ble innstilt som leder.

– Varslingsinstituttet misbrukes som et maktmiddel i en maktkamp, sa Pedersen da han foreslo Kjerkol.

Han ber også om skriftlig avstemning, på vegne av Verdal, Stjørdal og Steinkjer i Trøndelag Ap.