Valgkomiteen vraker innstillingen der Trond Giske er foreslått som leder

Saken oppdateres

– Arbeidsutvalget (AU) i Trøndelag Arbeiderparti har hatt møte med leder i valgkomiteen som har informert om at innstillingen som ble lagt frem på mandag ikke lenger er gjeldende. AU har derfor bedt valgkomiteen jobbe videre med å få frem en innstilling til årsmøtet, skriver fylkessekretær Jan Thore Martinsen i Trøndelag Arbeiderparti i en pressemelding.

Årsaken er ifølge Adresseavisen at innstillingen fra valgkomiteen ikke lenger er enstemmig.

Torsdag kveld trakk Trøndelag AUF sin støtte til Giske som fylkesleder. Det skjedde etter at Sandra Skillingsås i et lengre intervju med Adresseavisen, fortalte om ubehagelige episoder med Giske og fylkespartiet. Skillingsås begynte som valgkampmedarbeider i partiet i 2013 og er nylig innstilt som styremedlem i Trøndelag Arbeiderpartiet.

Adresseavisen har intervjuet Amund Hellesø som er innstilt som nestleder i fylkespartiet.

– På mange måter er historiene like, men det som har kommet fram de siste dagene er nytt for meg og for mange av delegatene på årsmøtet. Det går ikke an å ikke ta disse historiene på alvor når vi skal velge ny leder, sier Hellesø.

Han vil ikke si noe om hvem han vil ha som leder om Giske ikke stiller, men gjør det klart at det bør bli en kvinne.

