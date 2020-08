«Valgkomiteen er innstilt på å lage et nytt forslag som presenteres en gang utpå ettermiddagen i dag,» skriver valgkomiteens leder Arild Grande i en SMS til NTB fredag morgen.

«Jeg kan dessverre ikke snakke med dere før vi er i havn med en ny innstilling. Håper på forståelse for dette,» legger han til.

Valgkomiteen la sist mandag fram en enstemmig innstilling hvor Trond Giske var innstilt som ny fylkesleder. Men torsdag kveld informerte valgkomiteen om at innstillingen ikke lenger var gjeldende. Det skjedde bl.a. etter at Trøndelag AUF trakk sin støtte til Giske etter at tidligere AUFer Sandra Skillingsås sto fram i Adresseavisen og fortalte om sine personlige opplevelser med Trond Giske og Trøndelag Ap.

Endrer kjøreplan

Årsmøtet skal holdes som planlagt lørdag, også med ledervalg. Det får NTB bekreftet fra fylkessekretær Jan Thore Martinsen.

– Vi kommer til å endre noe på kjøreplanen vi har sendt ut tidligere, sier Martinsen.

– Akkurat hva har vi ikke landet på ennå. Men av naturlige årsaker tar vi ut et par av innledningene som var planlagt. Så prøver vi å kjøre som planlagt ellers. Det blir vedtatt politiske saker, og det skal avholdes valg av nytt styre, sier han.

Fylkessekretæren bekrefter at ledervalget ikke blir utsatt.

– Det vil gå som planlagt i morgen. Men sannsynligvis med navneendringer.

Fortsatt lederkandidat

Tone Våg, tidligere ordfører i Snåsa, fastholder sitt kandidatur som leder for Trøndelag Ap.

– Jeg har ikke trukket mitt kandidatur, jeg har ingen grunn til å gjøre det. Så får vi se om de mener det er aktuelt å bruke meg, sier Våg til NTB.

I 9.30-tiden fredag hadde hun foreløpig ikke hørt noe fra valgkomiteen.

Våg vil ikke si noe om hvordan hun tolker situasjonen etter at det ble klart at valgkomiteen vraker sin innstilling med Trond Giske på topp.

– Nå har de fått et døgn på seg. Så vi får bare vente og se hva de kommer med, sier hun.

– Jeg tar det ansvaret

Våg gjorde det klart at hun var villig til å stille som lederkandidat etter å ha fått flere henvendelser fra partifeller. Mange var opptatt av å få en kvinne på topp på listen. Utviklingen det siste døgnet har ikke endret hennes oppfatning.

– Jeg ser ikke noe annerledes på det. Noen må stille seg til disposisjon for valgkomiteen. Vi er jo nødt til å ha et nytt styre, sier hun.

– Jeg tar det ansvaret. Vi skal ha et godt styre i Trøndelag Arbeiderparti. Når jeg er fremmet, så stiller jeg meg til disposisjon, sier hun.

