– Det har vært større etterspørsel etter nattog enn det vi har kunnet tilby. Noen tog har vært 100 prosent utsolgt også relativt lang tid i forveien, opplyser Lena Angela Nesteby, kommersiell direktør i SJ Norge.

Feilmelding fra systemet

– Noen avganger har vært utsolgt bare for sitteplasser, og dermed blitt vist som utsolgt i salgskanalene. Noen har vært utsolgt både for sitteplasser og i sovevognene, fortsetter Nesteby.

– Belegget har vært høyt, men kunne vært høyere hadde leverandøren vår, Entur, levert en teknisk løsning som gjorde kupeene tilgjengelige for salg selv om det var utsolgt for seter.

Servicesjef Rune Sperlin i Entur kan forklare nærmere hva problemet har vært.

– Rent teknisk blir sovekupeer solgt som et såkalt tilleggsprodukt, på lik linje med eksempelvis sykkel og hund til en fast pris. Dette innebærer at kundene i kjøpsløpet først bestiller en «normal» billett, type voksen, honnør, student, militær, for deretter å bestille tilleggsprodukter som eksempelvis sovekupé.

– Det betyr at i de tilfellene alle sitteplasser er utsolgt før alle sovekupeer er utsolgt, vil systemet melde fullt selv om det skulle være noen sovekupeer igjen.

Koronarelatert problem

Ifølge Sperlin har denne tekniske løsningen for salg av soveplasser vært slik i en årrekke på nattogene i Norge.

– Dette har tidligere ikke vært et problem da sovekupeene normalt blir utsolgt før sitteplassene i en normalsituasjon, påpeker han.

Forklaringen på at det likevel har oppstått problemer denne sommeren, er nærmest selvfølgelig, koronapandemien, som har satt det meste på hodet.

– På grunn av smitteverntiltakene i forbindelse med koronaviruset er halvparten av sitteplassene gjort utilgjengelig for salg. Det igjen har betydd at på enkelte nattog har noen ledige sovekupeer ikke vært tilgjengelige for salg fordi alle tilgjengelige sitteplasser har blitt solgt først, forklarer Sperlin.

Har gjort endringer

– Hvordan har dere respondert på dette?

– Etter at denne problemstillingen ble kjent la Entur og togoperatørene inn i sine salgskanaler en tekst om at «det kan være ledig sovekupeer – ring kundesenteret», dersom kundene fikk melding om fullt på nattogene, svarer Sperlin.

– Videre implementerte Entur endringer i salgssystemet slik at det nå er mulig for salgskanalene å selge tilleggsproduktet sovekupé også i situasjoner der alle sitteplasser er solgt. Endringen krever imidlertid at de ulike salgskanalene må gjøre tilpasninger for å ta dette i bruk. Dette er til nå gjennomført for Enturs egen app og web, tilføyer han.

Hvor mange som ikke har fått sovekupé selv om det har vært ledige sovekupeer på nattogene til SJ Norge i sommer, har Lena Angela Nesteby ingen formening om.

Kjører som vanlig nå

Både SJ Norge, Go-Ahead og Vy har nå et tilbud om sovekupeer som er i tråd med det ordinære tilbudet, får Dagsavisen opplyst. I juni var derimot SJ Norge alene om å ha et slikt tilbud, på grunn av koronaen.

– I juni var SJ eneste selskap som kjørte nattog på den norske jernbanen, bekrefter Nesteby.

– På Nordlandsbanen har det gått daglige nattog fra SJ overtok 8 juni. På Dovrebanen har vi kjørt nattog hver fredag/søndag fra vi overtok 8 juni. 13. juli startet vi også opp å kjøre nattog fra og med mandag til torsdag på Dovrebanen.

– Hvor omfattende er tilbudet?

– På Nordlandsbanen er det 30 kupeer per tog, på Dovrebanen er det 45 kupeer per tog. I hver kupé er det to senger som det er mulig å booke, svarer Nesteby.

– Så har det vært begrensninger for salg av sitteplasser på nattogene som følge av koronaen, alle midtgangseter er ikke mulig å booke.

Ledige senger hos Vy

Go-Ahead begynte å kjøre nattog igjen 3. august.

– Vi har fire sovevogner på Sørlandsbanen med 15 kupeer i hver vogn. To fremmede kan ikke dele kupé, forteller Dag Brekkan, pressekontakt i Go-Ahead.

– Det har vært viktig for oss å få dette tilbudet på plass igjen fordi vi vet hvor lange tradisjoner nattoget har på Sørlandsbanen. Vi ser nå at det også har vært viktig for kundene. Tilbudet er åpenbart ettertraktet, selv om vi foreløpig på den korte tiden siden 3. august, ikke har opplevd fullbookede sovevogner.

Vy, som kjører nattog på Bergensbanen, forteller i motsetning til SJ Norge, om godt med plass på de sene avgangene.

– På de fleste avgangene våre i juli har det vært god kapasitet med i gjennomsnitt 40 prosent ledige sovekupeer. Vi har hatt større pågang på sitteplasser på nattogene, opplyser kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage.

Svenskene styrker tilbudet

Verken SJ Norge, Go-Ahead eller Vy har noen umiddelbare planer om å endre eller utvide nattogtilbudet sitt, men i Sverige er det ting på gang. I juni varslet den svenske regjeringen at den vil styrke bevilgningene til nattog til utlandet med 300 millioner svenske kroner i neste års statsbudsjett. Det ble fulgt opp i slutten av juli.

Da ble det kjent at det svenske Trafikverket har fått i oppdrag å få på plass nattogforbindelser mellom Malmö og Brussel og Stockholm og Hamburg innen 1. august 2022.

Ifølge The Guardian er det lignende planer om å utvide nattogtilbudet også i andre land, som Frankrike, mens et nytt tilbud om nattog gjennom Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia og Kroatia allerede er på plass.

I november i fjor krev Dagsavisen at 50 millioner kroner skulle settes av på statsbudsjettet for 2020, til ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler.

– De første vognene vil være ferdige i 2020, opplyste Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog, i den anledning.

Ifølge Aftenposten er denne ombyggingen likevel ennå ikke i gang, og det er så langt uvisst når disse vognene kan stå klare for trøtte togreisende.

