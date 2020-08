Av Fredrik Moen Gabrielsen

En gruppe naboer som bor i nærheten av Utøykaia i Hole kommune, går rettens vei for å forsøke å stanse oppføringen av det nasjonale minnesmerket etter 22. juli 2011.

Ringerike tingrett skal etter planen behandle dette søksmålet i slutten av november. Utøya-naboene ønsker imidlertid også at byggingen av minnesmerke skal settes på midlertidig vent fram til retten behandler saken i november.

Derfor skal tingretten behandle dette kravet om såkalt midlertidig forføyning tirsdag 15. september, og det er satt av fire dager til denne behandlingen.

Ikke tid til stans

Oppføringen av det nasjonale minnesmerket etter 22. juli 2011 har vært en langvarig prosess, som har blitt flere år forsinket, påpeker advokat Pål Martin Sand på vegne av AUF.

– Etterlatte, overlevende og pårørende har et sterkt behov for et minnested med tilknytning til Utøya, og dette kan derfor ikke trekke enda lenger ut i tid, sier Sand til NTB.

AUF har vært tydelig på at de ønsker at minnesmerket står klart til tiårsmarkeringen neste år. Dette vil ikke være mulig dersom det nå blir stans i byggearbeidet, forklarer Sand.

– Vi ønsker ikke flere forsinkelser, og det er ikke rettslig grunnlag for å stanse arbeidene nå, sier han.

Byggearbeidet i gang

Byggearbeidet startet opp mandag i forrige uke, og i løpet av den første uken har alt gått som planlagt, opplyser kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB.

– Det er veldig stramt tidsskjema, og det jobbes med mange ting på én gang. Nå blir rydder vi grunnen, tar skog og sikrer området. Det blir også gjennomført fjellprøver, sier Aschim.

Minnestedet skal blant annet bestå av 77 bronsesøyler – én for hver av de 77 personene som ble drept i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

Bekymret for helsesituasjonen

Advokat Ole Hauge Bendiksen representerer naboene. Han skriver i ett prosesskriv til Ringerike tingrett at det foreligger betydelig bekymring for helsesituasjonen til flere av naboene og at enkelte risikerer retraumatisering.

Naboene mener at staten og AUF ønsker å kjøre over naboene og at de misbruker sin makt.

– Staten og AUF fremstiller det som et sterkt samfunnsmessig behov å ferdigstille et nasjonalt minnesmerke til tiårsmarkeringen. Vi mener at dette samfunnsmessige behovet er oppkonstruert og at det er et mer sentralt behov å ikke skade allerede sterkt berørte mennesker ytterligere, opplyser en av naboene, Anne-Gry Ruud, i en pressemelding.