Utøya-naboer med egen helseundersøkelse

Det er Ressursklinikken som har fått oppdraget med å gjøre en sakkyndig vurdering av den psykiske belastningen det valgte stedet for minnesmerket etter terrorangrepet på Utøya i 2011 medfører for naboene, melder NRK, som har fått innsikt i deler av arbeidet.

I en midlertidig rapport går det fram at flere av dem som hittil er undersøkt, står i fare for å utvikle varig helseskade, dersom minnesmerket plasseres ved Utøya-kaia som planlagt.

Utøya-naboene har også saksøkt staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og AUF som eier hver sin del av tomten som er planlagt utbygd. Fredag går fristen for tilsvar fra de saksøkte ut.

Generalsekretær Sindre Lysø i AUF vil ikke kommentere saken før det er klart.

Torsdag kunngjorde Statsbygg formelt på Doffin, som er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelse, at kontrakten på 227 millioner for å bygge minnesmerket på Utøyakaia er tildelt entreprenørselskapet Skanska og det tyske firmaet Ernst Strassazher.

Selve kunstverket vil bestå av 77 smale bronsesøyler som skal symbolisere hver av de drepte. Totalt vil minnesmerket over de drepte koste over 300 millioner kroner.

