Lokalt kan det bli aktuelt med muntlig eksamen, men direktoratet tilrår at også disse eksamenene avlyses.

Dette kommer fram i et notat til Kunnskapsdepartementet fra divisjonsdirektør Sissel Skillinghaug og avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen som Framtida.no har fått tilgang til.

Hovedårsaken til at eksamen frarådes, er at det er så stor forskjell på hvilket undervisningstilbud elevene får.

– Det er et viktig prinsipp for eksamen at den skal være lik og rettferdig for elevene, og i dette skoleåret kan vi ikke være sikre på at alle elever har fått den opplæringen de har rett på, understreker Skillinghaug.

Direktoratet mener muntlig eksamen også bør avlyses for å sikre opplæringen og standpunktvurderingen, og dessuten få ro rundt avslutningen av skoleåret.

En rekke instanser har krevd at eksamen må avlyses, blant dem både elev- og lærerorganisasjoner.

Før jul ble det satt ned en ekspertgruppe ledet av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet som skulle avklare hvordan man skal sette standpunktkarakterer og gjennomføre eksamen til våren.

Utdanningsminister Guri Melby (V) har foreløpig ikke kommentert tilrådningen om å avlyse.