– Vi strammer midlertidig inn for cruisetrafikken for å stanse koronasmitte. Bakgrunnen er situasjonen på Hurtigruten, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse mandag.

36 besetningsmedlemmer og fem passasjerer har foreløpig testet positivt for koronaviruset etter to seilaser med Hurtigrutens skip Roald Amundsen. Cruisetrafikken strammes inn etter utbrudd på Hurtigruten

Myndighetene vil hindre skip med flere enn til sammen 100 personer om bord å legge til i norske havner og slippe passasjerer og mannskap i land.

Tar selvkritikk

– Jeg skal være grenseløst ærlig. Vi har sviktet. Vi har gjort feil, og det vi ser nå, er ikke det Hurtigruten skal stå for eller det vi er. På vegne av selskapet beklager jeg dette på det sterkeste, sa konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, da han innledet pressekonferansen mandag ettermiddag.

– Den foreløpige gjennomgangen av hendelsen viser flere avvik fra prosedyrene. Det er mitt ansvar som øverste leder, sa han.

Skjeldam sa at de ikke fulgte opp utenlandsk mannskap og karantenereglene på en god nok måte. Det gjelder 16 av personellet på Roald Amundsen som var fra Filippinene.

Høie reagerte

Da Skjeldam møtte pressen, hadde helseministeren bare rundt en time i forveien kritisert Hurtigruten.

– Dette er selvfølgelig ikke denne måten jeg forventer at et ansvarlig selskap håndterer en slik situasjon, sa Høie til NRK etter pressekonferansen.

Han bekreftet på spørsmål fra TV 2 at tilliten til Hurtigruten er svekket som følge av denne saken.

– De har vært en av pådriverne for at regjeringen skulle åpne for opp for cruisedrift. Derfor er det synd vi har kommet i denne situasjonen, sa Høie.

Innstiller ekspedisjonscruise

Høie antydet på pressekonferansen at Hurtigruten med vilje hadde holdt tilbake informasjon om utbruddet, noe Skjeldam avviste. Skjeldam viste til manglende kontroll på informasjonen internt.

– For å oppsummere: Hadde vi fulgt prosedyrene, hadde vi trolig ikke fått smitte om bord. Hadde vi hatt bedre kontroll på informasjonen internt, hadde vi trolig informert gjestene allerede onsdag kveld. Hadde vi hatt bedre kontroll på informasjonen internt, hadde vi ikke sluppet gjestene i land på fredag, sa Skjeldam.

Hurtigruten har innstilt alle ekspedisjonscruise inntil videre, og de har engasjert DNV GL for å gå gjennom prosedyrer og hvordan de er fulgt.

– Vi har forståelse for at helseministeren reagerer. Det er svikt i rutinene våre og i informasjonsflyten, sa Hurtigruten-sjefen.