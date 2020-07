– Vi har visst lenge at spekkhoggere globalt sett har svært høye miljøgiftnivåer med PCB, som hoper seg opp gjennom næringsnettet over et langt livsløp. Men det er nytt at dette også er tilfellet i våre farvann, sier Katrine Borgå, forsker og professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo.

Utrydningstruet

En dansk studie fra 2018 viste at store deler av verdens spekkhoggerbestand står i fare for å bli utryddet innen 30–50 år på grunn av vedvarende forurensning av havene. Prøver tatt av flere hundre spekkhoggere ulike steder i verden, viste svært høye verdier av miljøgiften PCB.

Polyklorerte bifenyler (PCB) er betegnelsen på en gruppe klorholdige stoffer som har veldig lang nedbrytningstid i naturen. Stoffene som tidligere ble brukt i byggematerialer, har vært forbudt siden 1980, men miljøgiften lekker fortsatt ut i verdenshavene.

PCB kan minske evnen til reproduksjon og gi hormonendringer hos spekkhoggerne. I tillegg kan giften endre immunforsvaret slik at spekkhoggere blir mer utsatt for infeksjoner.

Tidligere funn har vist at spekkhoggerne utenfor norskekysten har hatt relativt lave nivåer av PCB i seg sammenlignet med spekkhoggere som oppholder seg i havene lenger sør. Dette er blitt forklart med at spekkhoggerne utenfor Norge for det meste lever av stimfisk som sild, mens man har sett at bestander andre steder i verden spiser mer sjøpattedyr, som befinner seg høyere opp i næringskjeden. Det fører til at spekkhoggerne får i seg mer av miljøgiften.

De nye funnene

Ved å se på spekk- og hudprøver av spekkhoggere utenfor norskekysten har Borgå og en forskergruppe funnet ut at det ikke bare er engangstilfeller at spekkhoggere spiser sel, men at seljakten foregår regelmessig blant noen av spekkhoggerne. Funnene fra studien er publisert i tidsskriftet Scientific Reports.

– Vi har målt ganske omfattende miljøgiftnivåer. Samtlige av selspiserne oversteg grenseverdiene for risiko for negative effekter.

I studien dokumenterer forskerne at selspisende spekkhoggere har opptil fire ganger mer av miljøgiften PCB i seg enn spekkhoggere som kun spiser fisk. Selspisende spekkhoggere har også mer kvikksølv i seg enn de som bare spiser fisk.

– Det er urovekkende at vi finner så høye nivåer av miljøgifter som ble forbudt i Norge 40 år siden. Det viser viktigheten av å ha en god kontroll på og regulering av kjemikalier som kan være potensielle nye miljøgifter, sier Borgå.

Professor Katrine Borgå mener det er urovekkende at de finner så høye nivåer av miljøgifter i spekkhoggerne. Foto: Privat

Ifølge professoren ser det likevel ut som den norske bestanden klarer seg relativt bra og at spekkhoggerne får avkom som ser levedyktige ut.

– Men siden vi forventet at nivåene på miljøgifter skulle være lavere, ble vi alarmert. Vi fant overaskende nok at miljøgiftnivåene i de fiskespisende dyrene ikke hadde gått ned siden forrige undersøkelse i 2002, sier Borgå.

Vil vite mer om dietten

Forskere i organisasjonen Norwegian Orca Survey observerte spekkhoggerne utenfor norskekysten og sendte prøver av PCB i spekklag fra tilsammen 7 selspisere og 24 fiskespisere, i tillegg til analyser av kvikksølv i huden til 10 selspisere og 28 fiskespisere.

Disse prøvene ble basis for mastergraden til Clare Andvik, som er med i Borgås sin forskningsgruppe ved Universitetet i Oslo. Forskningsgruppen samarbeider med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norsk institutt for vannforskning.

Clare Andvik, forsker ved Institutt for biovitenskap på Universitetet i Oslo, har utført analyser av spekk- og hudprøvene fra spekkhoggere. Foto: Privat

Borgå opplyser at forskerne foreløpig ikke vet nok om dietten til alle spekkhoggerne og at de ønsker å se mer på hvor utbredt det er blant spekkhoggerne at menyen består av arter høyere opp i næringskjeden enn fisk.

– Antageligvis er det flest spekkhoggere som hovedsakelig spiser fisk fremdeles, men vi må ta prøver av flere dyr for å vite det sikkert. Det at de tar en fugl, nise eller sel av og til, har vi visst lenge. Men det er nytt at det ser ut til at spekkhoggerne spiser sel så regelmessig at det gir utslag på målingen av giftstoffer og diettmarkører.

Nye miljøgifter

Miljøgifter hoper seg opp i dyrene jo høyere man kommer i næringskjeden. Plankton tar opp noe av stoffene fra vann. Den blir spist av krill og andre krepsdyr, som får i seg en høyere konsentrasjon av giftstoffene. Slik går det videre opp via fisk til spekkhoggerne, som ligger høyt opp i næringskjeden.

I tillegg lever spekkhoggerne lenge og samler opp miljøgifter gjennom hele livsløpet, opplyser Borgå.

De eldste spekkhoggerne kan bli 80 til 90 år gamle. Foto: Norwegian Orca Survey

Hun forteller at forskerne også har funnet nye miljøgifter i spekkhoggerne, men at nivåene foreløpig er lave.

– Det er ikke slik at miljøgiftene som slippes ut, blir borte i løpet av et år. Dette er noe vi sliter med i flere tiår etterpå. Siden miljøgiftene også forflyttes på tvers av landegrenser, er denne typen forskning viktig nasjonalt og internasjonalt. Det blir en del av bevisene på hvorfor vi faktisk må regulere miljøutslippene bedre enn det vi gjør nå, sier Borgå.