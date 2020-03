Unio støtter innføring av kriselov

– Unio erkjenner at slik situasjonen er nå, trenger regjeringen mer handlingsrom og muligheten til å snu seg raskt for å gjennomføre rettslige endringer. På mange områder er det ikke tilstrekkelig rettslig grunnlag til å fastsette nødvendige regler på en rask og effektiv måte, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Vi støtter derfor innføring av en kriselov, sier hun.

Stortinget vil torsdag vedta en lov som gir regjeringen utvidede fullmakter til å håndtere koronakrisen.

– Unio har inngått avtaler om mer fleksibilitet på løpende bånd de siste dagene. Vi og de andre partene i arbeidslivet vet hvor skoen trykker. Vi har lempet til og endret avtaler midlertidig for å få hjulene til å gå rundt i virksomhetene. På den måten tar vi samfunnsansvar og bidrar til å minimere effektene av koronasituasjonen, sier Lied.

På arbeidsgiversiden mener NHO at det er behov for at regjeringen får fullmakt til å ta raske avgjørelser for å holde samfunnshjulene i gang.

– Slik det er nå kan for eksempel kommunene og fylkeskommunene handle forskjellig slik at passeringer fra kommune til kommune kan skape problemer for folk og bedrifter. Samtidig er det viktig at både arbeidsgivere og arbeidstakere blir ivaretatt i helt særskilte situasjoner, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NTB.

