– ⁠ At så mange norske studenter bruker rusmidler for å fremme egne studieprestasjoner er svært bekymringsfullt, sier leder Marte Øien i Norsk studentorganisasjon (NSO) om Sentios ferske undersøkelse om rusvaner blant studenter i Norge.

Undersøkelsen er gjort på vegne av NSO og Universitas , og viser blant annet at 5 prosent av norske studenter sier de bruker rusmidler for å fremme egen skoleprestasjon. Det tilsvarer i underkant av 14.000 studenter i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Undersøkelsen viser at 24 prosent av dem som svarte ja på spørsmålet om de bruker rusmidler for å fremme egen skoleprestasjon, bruker amfetamin, mens 22 prosent oppgir at de bruker cannabis.

Professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) på Universitetet i Oslo (UiO), Thomas Clausen, mener det ikke nødvendigvis er noe sammenheng mellom akademiske prestasjoner og inntak av rusmidler.

–⁠ Det er liten grunn til å tro at rusmiddelbruk generelt fremmer prestasjoner. At en del bruker rusmidler for å fremme presentasjon er uheldig, og vil for noen kunne virke mot sin hensikt, forklarer Clausen til Universitas.

