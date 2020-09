Av Merete Holtan Garté

800 vektere i Norsk Arbeidsmandsforbund er ute i streik etter brudd i meklingen med NHO Service og Handel onsdag 16. september. Striden står om lønn, men også om bedre arbeidsforhold for lærlingene – forbundet krever at de tillitsvalgte får være involvert i opplæringsplaner og evaluering så lærlingene følges skikkelig opp.

Da Tyra Lillegård hørte om forbundets krav, kjente hun følelsene presse på. Hennes egne opplevelser i læretida gjør streiken personlig.

– Jeg ble helt emosjonell, jeg kjente det i brystet og er veldig stolt over forbundet som prioriterer lærlingene i et tariffoppgjør. Jeg har skreket opp om rettighetene deres i flere år – nå føler jeg meg hørt.

– Ikke bare lovbrudd

Hun har kjempet for lærlingene siden hun ble tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas i februar 2019 – såpass tydelig at hun for en drøy måned siden ble valgt inn som tillitsvalgt med spesielt ansvar for lærlingene i Oslo og Akershus.

Nå er hun den som tar telefonen når en lærling støter på vanskelige ting i læretida – hun er den hun skulle ønske fantes den gangen hun selv var lærling.

Tyra Lillegård forteller ikke bare om brudd på opplæringsloven den gangen, men om hendelser hun ikke nøler med å kalle mobbing og trakassering.

– Det var to av de hardeste årene jeg har hatt i hele mitt liv. Det er fem år siden jeg ble ferdig, og det gjør vondt fremdeles.

– Jeg turte ikke varsle

Hun er fra Hønefoss, men bor nå på Grünerløkka i Oslo, og vi møter henne i høstvakre Sofienbergparken. Fireåringen Lauritz er med, en chihuahua som følger med på hver bevegelse eieren gjør.

Tyra var 18 år og lærling i sikkerhetsfaget i vaktselskapet G4S da hun for første gang opplevde at arbeidslivet kan være tøft. Moren hennes er fengselsbetjent og Tyra hadde lenge tenkt at hun ville bli det samme, men var ikke så gira på teori og tenkte at vekteryrket – med praksis som inngang – kunne være noe for henne.

Hun fikk lærlingplass i G4S, som underveis i læretida ble kjøpt opp av Nokas, i dag kjent som Avarn Security. Det var da problemene eskalerte, forteller Tyra, som er sterk og klar i stemmen når hun begynner sin beretning.

– Hvor skal jeg starte? Lista over hendelser er så lang. Jeg turte ikke å varsle den gangen, det var aldri noen trygg ramme for det. Men nå er jeg ikke så redd lenger – jeg klar for å være lærlingenes stemme.

Sex-tilbud: – Det hadde jeg «bedt om selv»

Hun hadde jobbet som lærling i bare noen måneder da hun skulle ut på jobb i havneområdet i Oslo for G4S, men fikk beskjed fra arbeidsleder at hun som jente ikke kunne stasjoneres der. 18-åringen insisterte – hun visste at hun som lærling skulle skaffe seg mest mulig allsidig erfaring i løpet av de to årene ute i felten og ville ikke la seg stoppe av at hun ikke hadde «riktig» kjønn for jobben.

På havna støtte hun på en polsk trailersjåfør som ga uttrykk for at han ville ha sex med henne.

Tyra oppfattet ikke situasjonen som farlig, hun hadde en eldre bror som var lastebilsjåfør og kjente sjargongen i miljøet, men meldte likevel ifra til nærmeste leder. Vaktlederen rapporterte hendelsen videre til bedriftsledelsen, som tok kontakt med lærlingen.

– Dette hadde jeg «bedt om selv», siden jeg «absolutt ville jobbe i den posisjonen», sa ledelsen til meg.

Alene på vakt i tre måneder

Vekternes krav i den pågående streiken er at de tillitsvalgte skal bli mer involvert i opplæringstida til lærlingene. Opplæringsloven krever blant annet lærebedriften skal legge en konkret plan med varierte oppgaver, så kompetansemålene i læreplanen blir oppfylt. Lærlingene skal følges opp av fagpersoner i bedriften og evalueres med jevne mellomrom.

Tyra Lillegård forteller at hun fikk en arbeidsplan i G4S, men at den ble satt til side da Nokas overtok eierskapet et halvt år ut i læretida hennes.

– Det ble sinnssykt mange kokker og jævla mye søl.

Hun forteller om doble vaktplaner, en i G4S og en i Nokas, hvor hun kunne oppleve å være satt opp begge steder samtidig. Hun forteller at hun kunne bli kalt ut på jobb med en dags varsel, selv om tariffavtalen krever 14 dagers varsling, og at vaktleder ga telefonen til en annen da hun protesterte:

– «Du skal bare jobbe», sa vedkommende.

Tyra forteller videre at hun kunne føle seg tvunget til å skrive under på papirer hun ikke hadde fått lest – «ikke tenk på det, alle andre har skrevet under» lød refrenget, og hun ville jo ikke være den som var vanskelig.

19 år gammel ble hun også satt inn som erstatning for en kollega som hadde sluttet – i tre måneder.

– Jeg ble «den nye vekteren». Men jeg var 19 år og lærling, og helt alene på jobb.

«Det er din skyld at kunden er misfornøyd»

Brudd på lovverk og sviktende rutiner er likevel ikke det som sitter hardest i for Tyra. Det er håndteringen av hendelser som den på havna, hvor hun opplevde at ledelsen i G4S trakk hennes karakter og egenskaper i tvil.

Denne håndteringen ble ikke noe bedre under Nokas sin ledelse, forteller Tyra.

I starten av det andre året som lærling våknet hun syk hjemme i Hønefoss. Hun gråt og ville ikke ringe arbeidsleder, tenk om de ble sinte, hun måtte jo gå på jobb.

– Jeg var så redd. Da sa mamma «enten så ringer du, eller så ringer jeg». Så jeg ringte.

Tyra forteller at hun nådde vaktsentralen, der vedkommende spurte om hun hadde mulighet til å dra av sted og starte vakten før de fant noen til å overta. Det var ikke 19-åringen i form til.

– Da ringte avdelingssjefen og sa at jeg «bare kunne pelle meg på jobb» – «det er din skyld at kunden blir misfornøyd,» sa han.

Etter det ringte nærmeste leder og ba Tyra komme seg til legen og få en sykemelding fordi hun ikke trodde noe på at lærlingen var syk. Til slutt ringte en fra HR-avdelingen, forteller Tyra, og lurte på hvor lenge hun hadde tenkt til å være borte.

– Jeg lå hjemme og ble terrorisert av telefoner fra ledelsen. Jeg ser jo nå at jeg burde stått på det jeg hadde krav på og levert egenmelding. Isteden fikk jeg noen til å kjøre meg til legen og fikk sykmelding for at de skulle tro meg.

Tyra legger til at nærmeste leder senere forklarte hendelsen med at hun var bekymret for Tyras helse.

– Hun løy, slår 25-åringen fast.

– Det var noe vi ikke skulle snakke om

Tyra Lillegård forteller også om en vaktleder som var nærgående på jobb.

– Han kom stadig og stakk en finger i siden på meg, og kunne trekke stolen sin inntil min og legge hånden mellom lårene mine. Jeg var 18 år og turte ikke å si ifra, bare til kolleger. Men heller ikke de tok informasjonen videre, dette var noe vi ikke skulle snakke om.

Den samme vaktlederen kunne trekke avgjørelsene hennes i tvil ute i felten, forteller Tyra.

– «Ikke hør på henne» kunne han si – «det er ikke sånn vi gjør det i vårt yrke».

For første gang under intervjuet får 25-åringen et sårt drag rundt munnen.

– Jeg er liten, men tøff, tenkte jeg før jeg ble lærling. Men jeg ble mobbet og trakassert i to år, og satt igjen med følelsen av at jeg ikke var verdt noe. Det verste var at jeg den gangen tenkte: «Er det bare jeg som er vanskelig? Skal det være sånn?» I dag vet jeg bedre. Jeg har mer kunnskap, er sterkere psykisk og kan si: Nei, det skulle ikke være sånn. Det var ikke greit.

Tyra tror ikke hun var alene om å ha oppleve vonde ting i lærlingtida.

– Det eneste de gjorde var bryte oss ned, uten å bygge oss opp igjen.

Vil inn bak lukkede dører og endre holdninger

Hun har Lauritz på fanget – den lille hunden var en stor trøst da hun var lengst nede. Tyra fikk etter lærlingtida fast jobb i verditransport for Nokas, men mistet jobben da det ble nedskjæringer etter ni måneder. I 2016 fikk hun jobb i Securitas i Asker og Bærum, og ble etter hvert tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb.

Derfra gikk det oppover.

– At jeg fikk den muligheten – at jeg ble tillitsvalgt og fikk det nettverket rundt meg, det betydde alt. Jeg var innesluttet og innadvendt på den tida, men Arbeidsmandsforbundet ga meg muligheten til å utvikle meg. Og nå er jeg tillitsvalgt for lærlingene!

Hun snakker om dem som framtida, og er tilbake til streiken.

– Lærlingene blir pusha rundt i bedriftene som billig arbeidskraft, men de skal ikke være syke – eller ferievikarer, de skal læres opp for å bli gode vektere! Det heter lærlinger, men det virker som ingen vet hva en lærling egentlig er.

25-åringen påpeker hvor hardt det er å tilegne seg nok kunnskap til å klare fagprøven.

– Det er ekstremt mye kompetanse som kreves for å ta den prøven – det er derfor lærebedriftene må ha en plan for lærlingene.

Hun tror at streikekravet om å involvere de tillitsvalgte i læretida er riktig vei å gå.

– Sånn kan vi tillitsvalgte holde lærebedriftene i sjakk. For dette handler kanskje mest om holdninger, og er vi med bak lukkede dører, kan vi gjøre noe med de holdningene.

Takk fra en lærling: – Som å få lønn i himmelen

Hun håper også at lærlingene selv får øynene opp for de tillitsvalgte.

– Lærlingene må bli bevisst på at vi finnes, at vi er der for dem og at det ikke er farlig å si ifra. Vit at det sitter en god gjeng og bryr oss om dere! sier hun – i en direkte oppfordring.

Hun er takknemlig for – og stolt over – å være tillitsvalgt øremerket lærlingene.

– Jeg er stolt over at jeg ikke ga meg, men fortsatte. Nå kan jeg være en stemme for lærlingene, og være til hjelp. Den gangen jeg selv slet, hadde jeg folk rundt meg som trøstet, men det var ingen som tok tak i tingene. Det er min oppgave nå. Jeg er den som ikke bare skal høre på dem og se dem, men også gjøre noe med problemene deres.

25-åringen ser glad ut.

– Når de sier «tusen takk» til meg, er det som å få lønn i himmelen.

Fagbrevet ligger i kjøkkenskuffen

Lærlingenes egne tillitsvalgte håper streiken vil gjøre de aller mest sårbare godt, og at ingen får oppleve læretida slik som henne. Selv greide hun å ta fagprøven den gangen, men beviset henger ikke framme på veggen.

– Fagbrevet ligger nede i en kjøkkenskuff. Jeg er ikke stolt av det – det er for mange vonde minner, sier Tyra Lillegård.

– Det som skulle bli starten på ikke bare arbeidslivet, men voksenlivet, ble de to vanskeligste årene i livet mitt.

Avarn Security: – Kjenner oss ikke igjen i påstandene om billig arbeidskraft

Avarn Security, som tidligere het Nokas, svarer i en epost på kritikken fra Tyra Lillegård.

– La meg først si at vi synes det er veldig beklagelig at hun hadde flere dårlige opplevelser under perioden som lærling uavhengig av arbeidsgiver. Slik skal det ikke være. Utover det er det vanskelig å kommentere hendelser som ligger langt tilbake i tid hos andre arbeidsgivere. Vi kjenner oss ikke igjen i hennes påstander om at lærlingene utnyttes som billig arbeidskraft. Tvert imot legger vi ned mye ressurser i lage et godt utdanningsløp som skal bidra til at de blir lenge hos oss, også etter læretiden er over, sier pressedirektør Ådne Mauritzen.

– Tyra Lillegård forteller om brudd på opplæringsloven og sviktende rutiner for oppfølging av lærlingene. Hvordan synes dere lærlinge-ordningen fungerer i Avarn Security i dag?

– De ordningene som gjelder hos Avarn Security i dag, oppfatter vi er godt utformet og forankret i skoleverket og i henhold til fastsatte læringsmål. Bare i år har vi tatt imot 70 lærlinger og vil også i tiden framover satse mye på god fagopplæring. Lærlingene representerer fremtiden vår og derfor er det viktig for oss at de får nødvendig spisskompetanse til å imøtekomme kundenes krav til fagutdannelse. Tilbakemeldingene vi får fra elevene, lærere og fylkeskontoret er også svært gode.

– Hos Avarn Security skal lærlingene i løpet av en to års periode utdanne seg innenfor sikkerhetsfaget gjennom verdiskapende arbeid sammen med erfarne fagledere og undervisning sammen med fagleder og høyt kvalifiserte instruktører. Vi har et særlig fokus på § 4–4 i opplæringsloven som beskriver rettighetene og pliktene til opplæringsbedriften. Fokus på fagplan, kompetansemål og arbeidsmiljø har dannet grunnlaget i utformingen av Avarn Securitys modell. Jeg har også lyst å føye til at vi har full tillit til at Utdanningsdirektoratet og fylkene ivaretar oppfølgingen av opplæringsbedriftene på en forsvarlig og tilfredsstillende måte. Turnusene som benyttes er drøftet med de tillitsvalgte og fagleder vi skal til enhver tid ha fokus på utvikling hos den enkeltes lærling i forhold til hva slags oppdrag/objekt lærlingen settes på.

– Hva mener dere om Arbeidsmandsforbundets (NAFs) krav i tariffoppgjøret om å få på plass en ordning der lærlingenes turnus skal drøftes med de tillitsvalgte, og at de tillitsvalgte to ganger i året skulle ha en gjennomgang for å se hvordan lærlingene ligger an i læringsløpet?

– Vi har ingen kommentar til dette nå. Her må jeg henvise deg til NHO som er forhandlingsparten til NAF.

– Trist og leit å høre om opplevelsene hennes

– Tyra Lillegård forteller gjennom flere hendelser at hun ble utsatt for mobbing og trakassering som lærling i Nokas. Hvordan tenker dere om disse hendelsene?

– Mange av disse opplevelsene ligger noen år tilbake i tid og det er vanskelig å kommentere dette i dag, men det er både trist og leit å høre om opplevelsene hennes. La meg være tydelig på at det hos oss er nulltoleranse når det kommer til mobbing og alle former for trakassering. Vi oppfatter heller ikke at mobbing og trakassering er utbredt hos oss i dag, likevel er dette et tema vi kontinuerlig må jobbe med. Det skal være lavterskel å melde fra om mobbing og trakassering. Som en del av dette har vi utarbeidet gode varslingsrutiner som skal ivareta varslerens behov på alle måter. Disse er godt kommunisert ut til alle ansatte og er også lett tilgjengelige, sier Ådne Mauritzen i Avarn Security.

PS: G4S er et globalt vaktselskap som i dag ikke har virksomhet i Norge. Vi har kontaktet selskapet i England, som ikke finner hendelsen Tyra Lillegård gjengir i intervjuet registrert i sitt arkiv. G4S ønsker derfor ikke å kommentere kritikken.