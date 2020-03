Twitterstorm etter statsministerens uttalelser om Sivilforsvaret og hytteeiere

Erna Solbergs oppfordring til hyttefolket om å reise hjem har ikke gått Twitter-Norge hus forbi.

Under lørdagens pressekonferanse formulerte statsminister Erna Solberg fem grep som vil bli iverksatt i bekjempelsen av koronaviruset. Det siste av tiltaket var en oppfordring til alle nordmenn som har reist på hytta om å reise hjem igjen.

Solberg åpnet for at sivilforsvaret kunne bli satt inn for å banke på dører og oppfordre folk til å reise hjem. Det fikk norske tvitrere til å reagere voldsomt. Nå er #sivilforsvaret den mest omtalte emneknaggen på norsk Twitter.

Her er noe av det som skrives om Ernas oppfordring:

Hvem skulle tro at det var ei *Høyre-regjering* som skulle sende Sivilforsvaret etter rikinger på hytta i Lillehammer? — USA-ekspert (@kari_kristensen) March 14, 2020

De fleste som skriver skriver er enten samstemte med statsministeren eller lager humor basert på situasjonen:

Hugs å be Sivilforsvaret skrive i hytteboka. — Magne Aasbrenn (@magneaasbrenn) March 14, 2020

Problem for hyttekommuner

Hytteiere som reiser til norske hyttekommuner for å komme seg unna virusspredningen har ført med seg protester fra kommunene selv de siste dagene. Bekymringen er at små hyttekommuner ikke har kapasitet til å håndtere utbrudd med mangedoblet befolkning.

– Flere kommuner sendte torsdag beskjed til hytteeiere om at de måtte holde seg hjemme. Spesielt folk i karantene ble frarådet å reise på hytta, meldte NTB torsdag.

Fredag gikk helsedirektør Bjørn Gulvåg ut med en klar oppfodring: Ikke dra på hytta!

