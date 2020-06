TV 2 frykter Get-konflikten kan bli langvarig

Av Per-Helge Berg

TV 2 konstaterer etter møtet torsdag at det fortsatt er stor avstand mellom partene.

– Vi har enda en gang gjentatt vårt forslag om å forlenge eksisterende avtale i seks måneder, mens vi og Get løser konflikten oss imellom. På den måten kunne Telia/Get-kundene fått tilbake TV 2-kanalene med det samme. Det er umulig å forstå hvorfor ikke Telia/Get ikke kan akseptere en kortvarig forlengelse av avtalen vi inngikk for tre år siden, sier organisasjon- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 i en pressemelding.

– Delvis konstruktivt

Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia beskriver på sin side møtet som «delvis konstruktivt» og mener partene kom delvis nærmere hverandre.

– Vår dør står åpen, og vi har foreslått at forhandlingsteamene møtes daglig fremover sånn at vi raskest mulig kan skru på TV 2-kanalene for våre kunder, sier Lunde til NTB.

Han peker på at Telias forslag om en avtale på samme prisnivå som i dag, men med en noe lengre tidshorisont enn TV 2 har foreslått, fortsatt står ved lag.

Ifølge Willand er TV 2s tilbud om forlengelse i seks måneder på samme vilkår, og helt uten prisøkninger. TV 2 har også tilbudt Telia/Get en rekke alternative løsninger, både kortvarige og langvarige avtaler.

Ikke enige om langsiktig avtale

Henning Lunde tror ikke at partene klarer å bli enige om noen ny langsiktig avtale på seks måneder.

– Hvis TV 2 kunne forsikret oss om at dersom vi ikke var enige innen seks måneder, så ville avtalen forlenges, så kunne det sett annerledes ut. Vi ønsker ikke at dette skal ende i en ny konflikt rett før jul hvor våre kunder igjen mister TV 2-kanalene, sier han.

Willand i TV 2 slår fast at forhandlingene med TV-distributørene alltid er tøffe.

– Men vi har aldri opplevd at det er så vanskelig å finne løsninger. Det virker som Telias strategi er å presse TV 2 i kne gjennom en langvarig konflikt, sier hun.

– Rammer seerne

– Dette er en ny situasjon for TV 2, vi har aldri før blitt tatt av med alle kanalene våre. Vi har virkelig forsøkt alt, men nå ser vi ikke hvordan vi skal komme videre. Det er helt unødvendig at dette skal ramme seerne, fortsetter Willand.

Get, som ble kjøpt av svenske Telia i 2018, har i underkant av en halv million TV-kunder i Norge. Det betyr at rundt en million seere er rammet av konflikten.

TV-kanalene som ble borte fra 1. juni på grunn av bruddet i forhandlingene, var TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Livsstil, TV 2 Sport 1 og 2, TV 2 Sport Premium, C More-kanalene og arkivet.

(©NTB)