Tusenvis dropper koronatest på flyplassen

Av Marius Helge Larsen

På Gardermoen har rundt 4 av 10 passasjerer som har ankommet etter at det ble innført obligatorisk testing 2. januar, latt være å teste seg på den gratis teststasjonen på flyplassen, ifølge tall NTB har fått fra Ullensaker kommune.

3. januar var dagen med lavest andel som testet seg. Da valgte 53 prosent av passasjerene å dra videre uten å ta koronatest.

VG har også gått gjennom disse tallene, og skriver at over 6.200 personer droppet å teste seg på flyplassen etter å ha kommet fra utlandet i perioden 2.–7. januar.

Testandelen går opp

Regelen om obligatorisk testing går ut på at alle som ankommer, må teste seg i løpet av 24 timer. Regjeringen skriver at testingen «som hovedregel skal skje ved grensestasjonene», men passasjerene står fritt til å teste seg i kommunen de kommer til i stedet.

Det hører med til historien at det har vært lange køer for å teste seg på Gardermoen etter at testkravene ble skjerpet, og at flere derfor kan ha valgt å teste seg i hjemkommunen i stedet.

Selv om mange dropper test på flyplassen, viser også statistikken at andelen som tester seg på flyplassen, har gått kraftig opp etter at de nye kravene ble innført.

Før reglene om obligatorisk testing kom 2. januar, testet om lag 20 prosent av de reisende fra utlandet seg på Gardermoen. Etter at obligatorisk ble innført, har i snitt rundt 60 prosent testet seg, opplyser Ullensaker kommune.

På det meste, 5. januar, testet 74 prosent av passasjerene seg.

Saken fortsetter under videoen

Flere tester i Trondheim og Stavanger

Tall fra andre store flyplasser i Norge viser noe av den samme tendensen.

Sola kommune opplyser til NTB at de i uke 53 har testet opp mot 496 reisende fra utlandet til Stavanger lufthavn på én dag, mens de gjorde mellom 20 og 100 tester per dag i de to foregående ukene.

Fra 1. til 5. januar har det blitt tatt 1.463 tester blant reisende som kom til Trondheim lufthavn Værnes og grensestasjonen Storlien ved svenskegrensa, opplyser Stjørdal kommune til NTB. 1.485 ble testet på flyplassen og 80 ble testet på Storlien. Til sammenligning testet 1.070 seg i hele november og 1.056 seg i hele desember.

I dagene etter 2. januar har tett opp mot 100 prosent av dem som ankommer med fly fra utlandet, testet seg på Værnes. 12 personer har testet positivt etter at testkravene ble skjerpet.

I Bergen viser tall Bergens Tidende fikk før helgen, at rundt 20 personer bosatt i Bergen har testet positivt etter å ha kommet fra utlandet etter 2. januar.

Opp til kommunene å følge opp

Myndighetene har ikke direkte kontroll med at alle dem som drar forbi teststasjonen på flyplassen, faktisk tester seg. Det er opp til kommunene å gjennomføre stikkprøver, fortalte justisminister Monica Mæland til NTB etter koronapressekonferansen forrige onsdag.

Hun viste til at alle som kommer fra utlandet, nå må registrere seg og opplyse om hvilken kommune de skal være i under karantenetiden.

– Den informasjonen vil gå videre til kommunen, og kommunen skal foreta stikkprøver for å sjekke at folk har testet seg, sa Mæland.

Hun sier at det er en politisak hvis noen bryter kravet om obligatorisk testing.

Johansen: – Vet ikke om tiltakene er nok

Byrådsleder Raymond Johansen er blant dem som har kjempet for at man skulle få et krav om testing for reisende fra utlandet.

Han er fortsatt bekymret for at flypassasjerer kan ta med seg smitte inn i landet.

–Vi vet ikke om tiltakene som nå er satt inn mot importsmitte, er nok. Det får vi først svar på om noen uker når vi ser hvor mye smitte som har kommet inn i landet som følge av storinnrykket fra blant annet Polen og Litauen nå de første ukene i januar, sier Johansen til NTB.