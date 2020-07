– Fra oss kommer det et sted mellom 5.000 og 10.000 turister til Norge i dag. Salget går godt, og vi har opplevd stor interesse siden myndighetene bestemte seg for å åpne opp for turister til Norge, forteller konserndirektør Helge Otto Mathisen i Color Line til NTB.

– Vi opplever en stigende interesse for våre reiser og forventer at den skal vedvare, forteller DFDSs kommunikasjonssjef Gert Jakobsen til NTB.

Color Line mener høy tillit til det norske systemet, samt god oppfølging av smittevernreglene, gjør Norge til et attraktivt og trygt reisemål for tyske og nederlandske turister.

– Det var stor stemning i Oslo i dag da turistene ble mottatt med veivende norske flagg. Tyske turister er i snitt ni dager i Norge, så dette er en viktig dag for norsk reiseliv. Åpninga bør kunne redde noe av sommeren, sier en glad Mathisen.

