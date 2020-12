Senterpartiet går inn i julehøytida med den ene knallmålingen etter den andre bak seg. På flere målinger har partiet vært størst, på mange har partiet vært jevnstore med Arbeiderpartiet og Høyre.

Med målingene går diskusjonen om hvem som bør bli statsminister hvis valget i september 2021 ender med et regjeringsskifte. Trygve Slagsvold Vedum har vært tydelig på at hans foretrukne samarbeidsregjering består av Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

– Ser vi en statsministerkamp mellom deg og Jonas Gahr Støre?

– For det første er det greit å ta ting litt med ro, målinger kan gå opp og ned. Og så har vi vært veldig tydelige over lang, lang tid på hva vi ønsker; en Senterparti- og Ap-basert regjering. Det er sakene som er det viktige. Det blir alt for mye diskusjoner om posisjoner og alt rundt det. Jeg brenner for alt fra nærskolen min til at vi ikke skal ha for store forskjeller mellom folk. Det er det som er viktig. Og så håper jeg at det blir mindre fokus på posisjoner og spillet rundt, svarer Vedum.

– Men hvis du får muligheten, vil du bli statsminister?

– Jeg kommer til å ville gjøre mye for folk. For meg er det saker som er det viktige. Det er koselig at folk spør om alle mulige ting, og det merker jeg når det går godt på målingene, men det er det jeg kommer til å svare.

Sp-lederen vil heller snakke om saker enn posisjoner før valget neste år. Foto: Vidar Ruud/NTB

Peis og kakao

Før Vedum tar fatt på 2021 og valgkampen fram mot Stortingsvalget, venter en rolig familiejul med blant andre kona og døtrene på 14 og 9 år. Det blir færre gjester enn i fjor, men ellers er planen å gjøre det samme.

– Vi starter julaften med å drikke kakao og spise pepperkaker foran peisen. Det er like koselig hvert eneste år. Det er veldig enkelt, men det er gjentakende, sier Sp-lederen.

Vedum liker det gjentakende med jula. Mye endrer seg og da er det fint å ha tradisjoner. Ribbe står som vanlig på menyen.

– Jeg håper at det kan bli mulighet for å ake og gå på skøyter i romjula. Har man mange gode barndomsminner fra jul er det litt det man prøver å ta videre til neste generasjon.

(Saken fortsetter under videoen)

Noe av det Vedum prøver å føre videre til døtrene, er juletradisjonen med høytlesing. Det går i lyrikk og julehistorier, blant annet skrevet av faren hans.

– Jeg syntes det var utrolig flaut da jeg var liten, men jeg er glad for det nå. Men nå synes jentene mine at det er flaut, så jeg håper de blir glade for det om ti år, sier Vedum, og sier at noe av det fine med lyrikk er at man kan si mye med få ord.

– Det glemmer vi fort når vi sitter og ser på skjermen, da blir vi underholdt. Det å også kunne undre seg litt er noe jeg synes lyrikk noen ganger kan åpne litt opp for.

TV-suksess som fugleskremsel

Vedum har selv bidratt til å underholde på skjermen i år, som en av deltagerne i NRK-suksessen «Maskorama». I programmet opptrer deltagerne iført kostyme, og det var hemmelig hvem som skjulte seg inni. Senterparti-lederen var den andre som måtte kaste maska, uten at han tok det så tungt.

– Da jeg ikke kunne være med lenger følte jeg ikke at jeg ble stemt ut. Det var nesten det morsomste øyeblikket da jeg tok av maska, sier han.

I utgangspunktet var han usikker på om han ville delta, men døtrene overtalte ham. I etterkant sitter han igjen med en god følelse, og beskriver programmet som utelukkende snilt. En grunn til at programmet ble så populært tror han kommer av alt alvoret 2020 har bydd på.

Kjent på et ansvar

For det har vært mye alvor, sier Vedum når han skal oppsummere året som er gått.

– Det er ikke så viktig hvordan det har vært for meg som privatperson. Men i rollen som partileder har det vært veldig mye alvor. Jeg har blitt preget ikke minst av alle man snakker med som er i ferd med å miste jobben, sier han.

Det har gjort sterkt inntrykk og Vedum sier han har kjent på et ansvar for å prøve å gjøre situasjonen litt mindre vanskelig for folk. Senterpartiet fikk en viktig rolle da Norge stengte ned i mars med å binde sammen Stortinget, sier partilederen. Hvorfor det ble sånn vet han ikke helt, men det er noe han mener virkelig har vært bra med året som er gått.

– I USA er inntrykket at man mer og mer prøver å spenne bein på hverandre. Det blir bare det politiske spillet som teller, ikke dem man er valgt inn for. I Norge er det fortsatt heldigvis sånn at vi klarer å samarbeide på tvers av skiller, sier Sp-lederen.

Mange ble overrasket da Ap-veteran Jan Bøhler i høst meldte overgang til Senterpartiet. Etter overgangen har Sp fosset fram på målingene i Oslo. Foto: Heiko Junge/NTB

Han synes likevel ikke at det har blitt gjort nok for å gjøre situasjonen bedre for folk. Det er en del av rollen som opposisjon å hele tida løfte nye problemstillinger.

– Nå er vi veldig opptatt av det med permittering. Vi har presset for å få utvidet permitteringsreglene nå, og jeg tror det skjer i januar. Det kunne gitt enda større trygghet for de permitterte. Vi må bare presse på der vi kan, sier Vedum.

Finansminister Jan Tore Sanner utelukket ikke forlenget permitteringsordning da han ble spurt om det i Stortinget tidligere i desember.

Trygghet i befolkningen

Med vaksineløpet som er lagt opp for å møte koronapandemien, hvor Norge har inngått en avtale der Sverige kjøper Norges doser for så å selge dem videre hit, har europeisk samarbeid igjen blitt et viktig tema. Senterpartiet er mot EU-medlemskap, og de vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Et framtidig mål er en folkeavstemning om EØS-medlemskapet.

Vedum mener europeisk samarbeid nå dras inn i helt andre typer debatter for å score politiske poenger. Han ser til Storbritannia, som er først ute i Europa med koronavaksinering, samtidig som de kaotiske brexit-forhandlingene ennå ikke er løst. At Storbritannia nå er på vei ut av unionen, samtidig som de er med på et vaksinesamarbeid, er et eksempel på at man ikke må være EU-medlem for å samarbeide om en vaksine, mener han.

– Jeg tror det egentlig er helt greit at vi er en del av det felleseuropeiske løpet om vaksine. Det skaper en trygghet i befolkningen.

Ser framover

Vedum er klar på hvilke saker som vil være det viktigste for Senterpartiet i valgkampen før neste års stortingsvalg. Det er det samme som før, sier han.

– Vi er glade i det norske fellesskapet. Og det handler om at det ikke skal være for store forskjeller mellom folk, uansett bakgrunn eller hvor du bor. Fellesskapsprosjektet Norge har handlet om at vi har løftet hverandre, og det har vært en veldig vellykket modell, fortsetter Vedum.

Han er blant annet sterkt kritisk til økte lønnsforskjeller i offentlig sektor, og nevner særlig jernbanesektoren. Som Dagsavisen har skrevet tidligere, kom det i en De Facto-rapport fram at lønnsutgiftene til toppledelsen i jernbaneselskapene nå er tre ganger høyere enn da jernbanereformen ble iverksatt i 2017.

Sp-leder Vedum vil helst ha en samarbeidsregjering med Ap og Jonas Gahr Støre (t.v.). Støre har pekt på Ap, Sp og SV, med leder Audun Lysbakken (t.h.) som sitt foretrukne samarbeid. Foto: Marit Hommedal/NTB

Løsningen er å være tøffe i styringen av statlige foretak og i staten selv, sier Vedum. Han vil ha en slutt på alle delprivatiseringsprosjektene som også startet før den sittende regjeringen. Og for å utjevne forskjeller er progressiv beskatning en viktig kampsak. Sammen med Arbeiderpartiet mener han at de vil få til en «jordnær politikk», der Norge utvikles, samtidig som politikken ikke bidrar til større forskjeller.

Før valgkampen for alvor sparkes i gang, er det også noe helt annet senterpartilederen gleder seg til neste år.

– Å klemme folk. Å være sammen med dem. Ikke minst folk som har det tøft, å kunne ta dem i hånda. Bare det å være menneske, egentlig. Noen ganger når du møter folk som har det tøft må man lete etter ord, og da kan det usagte være bedre; en klem eller et håndtrykk. Jeg gleder meg til å møte folk uten å tenke på at man skal sprite seg, sier Vedum, og fortsetter.

– Og å danse. Det gleder jeg meg skikkelig til.

